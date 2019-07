Una familia con amor por el teatro

Saiury Calcaño

Raeldo López es actor, locutor, presentador de televisión, productor, guionista, empresario dominicano, y padre del “Buen Gael”, como él mismo le llama.

Actualmente, junto a su esposa Cristal ha desarrollado el proyecto Chao Café Teatro, un centro cultural abierto todos los días, con presentaciones artísticas, teatro, comedia y música en vivo, en el nivel 3 de la plaza Ágora Mall. Además, prepara su próximo monólogo en el teatro “No Eres Tú, Soy Yo”, a estrenarse en octubre.

Raeldo destaca mucho en sus publicaciones de Instagram la etiqueta #LosLopezDeMoya, porque a pesar de tantos proyectos profesionales, él está convencido que su familia es el más trascendental de todos.

“La familia es mi proyecto más importante. Todos mis actos y pensamientos van encaminados a ellos. La familia es la piedra angular de la sociedad y yo decidí que la mía funcionara, para así aportar nuestro granito de arena a la salud de nuestra Patria”.

¿Qué sentiste cuando supiste que ibas a ser papá?

Me sentí como Superman. Me alegré mucho al enterarme de que se me había entregado la responsabilidad de ser padre.

¿Querías que fuera hembra o varón?

Varón. Siempre pensé y supe que era varón. El día que me enteré que era un varón literalmente, di saltos de la alegría.

¿Por qué le pusieron Gael?

No encontrábamos nombres.

No quería ponerle el mío por raro y complejo. Una noche su madre empezó a decirme una lista de nombres y desde que me mencionó ese, simplemente lo elegimos.

¿Por qué le dices el #Buen- Gael?

Este sobrenombre se lo puso un tío en Nueva York cuando él nació. Se le quedó y desde entonces así le decimos.

Define tu relación con él, ¿Qué haces para mantenerse unidos? ¿Cuáles son las actividades que más disfrutan hacer juntos?

Dentro de todas mis responsabilidades procuro siempre que comamos juntos. Me gusta mucho estar con él y compartir alguna de sus creaciones. Me gusta jugar con él y montar patines.

Procuramos siempre tener nuevas experiencias y aventuras.

Nunca diría que soy su amigo ni nada por el estilo, yo soy papá, y punto.

¿En qué se parece a ti? ¿Qué tiene de Cristal?

Tiene mucho de ambos, de mi sacó lo payaso y de mamá lo brillante.

¿Ha cambiado tu relación con Cristal a partir de que llega Gael? ¿Cómo? Absolutamente. Ahora somos papás, no solo novios.

Nuestra vida gira en torno a él.

Nos tomamos muchas licencias y le damos libertad, pero aún queremos asegurarnos de cada aspecto de su vida. A veces somos medio desordenados, pero la pasamos bien juntos la mayoría del tiempo.

¿Qué tipo de padre entiendes que eres?

Siempre lo oriento. Tengo muy presente mi rol en su vida. Siempre procuro tener un balance entre lo serio y lo divertido.

¿Cuáles son los valores o enseñanzas que tratas de inculcar en Gael? ¿Cómo lo haces?

Yo tomo lo mejor de la crianza de mi papá y mi mamá, y trato de aprender de lo que entiendo pudo ser diferente. La responsabilidad, la disciplina, la honestidad y la humildad son los valores básicos para que cualquier vida se desarrolle de manera óptima.

¿Cómo ha cambiado tu rutina de vida y tus prioridades? ¿Qué es lo que más disfrutas de ser padre?

La rutina cambia pero TOTAL. De ser padre lo mejor es tener la oportunidad de sentir un amor incondicional y verdadero por alguien.

Si tu hijo te tuviera que definir en tres cualidades, ¿Cuáles crees que serían?

Quizás como él me perciba depende mucho de si le dejo ver la televisión cuando él quiera, no cuando lo merezca. Yo no me enfoco mucho en como él me percibe, yo trato siempre de balancear nuestra relación y de saber siempre lo que me corresponde.

Al final de la jornada, yo sabré cómo lo hice cuando ya él no me necesite.

¿Quisieras tener más hijos? ¿Hembra u otro varón?

Quiero dos más, otro varón y mi hembra.

SOBRE RAELDO

Procedencia

Nació en Santo Domingo en el año 1987. Hijo de Ricardo López y Arelis Ortiz, tiene ocho hermanos.

Pasatiempo

En su tiempo libre le gusta leer e ir al cine.

Legado

Ante la interrogante que si le gustaría que Gael siga sus pasos profesionales, responde: “Más que seguir mis pasos profesionales, quisiera que él siga los pasos que le hagan feliz, como hice, como hago y como haré.

Nadie debería hacer nada que no le satisfaga”.

Relación muy cercana

Gael tiene 8 años y medio. Pasó a 4to grado y le gusta mucho montar bicicleta, jugar, los legos, dibujar y hacer construcciones de cartón.

Cristal De Moya define a Raeldo como un papá responsable, divertido, coherente, dedicado y capaz.

“Siempre está en la constante búsqueda de ser mejor persona para así ser mejor padre”.

Si un día no está, Raeldo expresa que le gustaría que su hijo lo recordara como un hombre bueno que le amó e hizo todo lo que estuvo a su alcance para dotarle de las habilidades humanas y sociales para que pueda aprovechar las oportunidades que le presente la vida y sobre todo, a tener las herramientas para tomar buenas decisiones.