Myriam Hernández: “Está muy bien que las mujeres incursionen en la música urbana”

Karen Vásquez Fernández

Karen.vasquez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Myriam Hernández no se despega jamás de sus inicios: la balada romántica, que le da soporte a una carrera de 30 años en la música. La cantante chilena está de regreso en los escenarios dominicanos, el 23 de agosto en el Gran Teatro del Cibao, y el 24 en el Salón La Fiesta del hotel Jaragua, donde promete un concierto con sus canciones al amor y al desamor.

“El hombre que yo amo”, “Te pareces tanto a él” y “Ay amor” fueron las canciones que la catapultaron a toda Latinoamérica y hoy a más de 30 años desde que lanzó su primer álbum, continúa brillando como el primer día.

¿Qué espera de su próximo concierto en República Dominicana?

Es un tour que he venido realizando en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Suecia, Italia y España, para cerrar este tour en República Dominicana y San José, Costa Rica. El tour se llama La Fuerza del Amor, donde voy a hacer un recorrido de las canciones El Hombre que yo Amo, Te Pareces tanto a él, pero obviamente con nuevos arreglos, y algunas canciones ya clásicas, coros, toda la puesta en escena de una plataforma distinta, digamos.

Ahora que están de moda los ritmos urbanos y las fusiones, ¿tiene planes de colaboración o incursión en otros géneros?

No tengo planes de colaboración en estos momentos, sigo cantándole al amor, como siempre; tampoco tengo planes de cambiar de estilo ni nada de eso; puedo jugar con los arreglos, por ejemplo la canción Te Pareces Tanto a Él, que será más urbana, pero no cambiar.

¿Qué le parece la incursión de mujeres en el género urbano?

Está bien, las mujeres pueden acceder a cualquier estilo musical, si es música urbana también está muy bien. Hay cantantes muy buenas como Karol G, y Becky G, y la verdad les ha ido muy bien, y está muy bien que las mujeres incursionen en la música urbana.

¿Qué le gustaría proyectar para estos próximos años?

Quiero seguir siempre ilusionándome, trabajando por el público. En carpeta tengo también sacar alguna canción nueva, para subirla ya, a las plataformas de internet, y que el público vea algo nuevo, eso son mis proyectos de momento. Pero obviamente tengo muchas, siempre es el público que me está motivando.

¿Cuáles fueron sus referentes musicales?

La verdad nunca tuve referentes musicales, escuchaba muchos tipos de música, y muchos artistas; no podría decirte que tengo alguno en especial, escuché música flamenca, clásica, porque desde chiquita mi familia me ponía distintos tipos de música, entonces no hay nada en particular.

¿Cómo ha sido su relación con los fans? ¿Ha tenido alguna mala experiencia con alguno?

Nunca he tenido afortunadamente ninguna mala experiencia con algún fan, al contrario, incluso no le llamo fans, le llamo club de amigos, porque siempre me han entregado amor, me han entregado apoyo.

De las canciones que ha compuesto, ¿cuál es la que le ha tocado más?

La verdad que a cada una de mis canciones les tengo un amor especial, y estoy agradecida de cada una de las canciones que grabo, por supuesto que hay canciones en las cuales uno agradece más porque son más icónicas. Han formado parte importante de mi carrera como Ay Amor, Huele a Peligro, El Hombre que yo Amo, pero la verdad que no hay ninguna preferida. Son canciones para mí importantes, y las canciones que han escrito para mí, y cuando las veo, estoy ciento por ciento convencida de que me encantan, que las amo, y que las voy a grabar.

¿De dónde obtiene su inspiración para componer?

Se pude dar en diferentes lugares, en tu casa, como en el momento del atardecer, como en el jardín, en el avión, en el cuarto de un hotel, en diferentes partes, se pude dar y componer, y mis canciones en momentos de melancolía, o recordar historias que te hayan contado alguna amiga, o hasta parte de tus historias, o un poco reinventarlas y hacerlas canción.

¿En algún momento ha pensado en el retiro?

No me he planteado retirarme de la música, sé que algún día tiene que llegar, pero eso se dará en el momento. Estoy en un buen momento, viajando y llegando a otros países incluso como Suecia, Italia. No está en mis planes todavía, pero eso Dios lo dirá.

De sus inicios en la música

Myriam Hernández inició su carrera en el canto cuando tenía 4 años. A los 12 a 13 años fue parte de un programa de televisión infantil. “Fui creciendo y llegando a otros canales de televisión”.

Por supuesto, su afán era grabar un disco y eso sucedió en el año 1988 cuando grabó el tema “Ay amor”, que fue un éxito en Chile y luego completó un álbum con sus temas. “El hombre que yo amo” fue la canción “por la que fui conocida en toda Latinoamérica”, incluyendo República Dominicana.