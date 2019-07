Eddy Jiménez exhibe su película en cines del país

Redacción L2

Santo Domingo, RD

Producciones Coral, Camino Films, y el joven productor Eddy Jiménez siguen apostando al talento joven dentro de las producciones cinematográficas dominicanas, es por tal razón que en su nueva película “Atraco por joder” han incluido talentos urbanos como Bulín 47, junto a Nico Clínico y Chiki El de la Vaina, El Jefrey y Bray Vargas, entre otros.

Esta es la tercera película de Jiménez, la cual se estrena este fin de semana en los cines dominicanos.

La trama trata sobre un grupo de amigos que cansados de la monotonía deciden convertirse en nuevos atracadores, desencadenando el caos en la ciudad.

Por casualidad, en uno de los atracos, reconocen a Jay Flow, uno de los dembowseros más pegados del momento e ídolo de Pillao. En vez de despojarlo de sus pertenencias deciden llevárselo de parranda por la ciudad.

Según expresó Jiménez, esta película es para toda la familia y será estrenada en las salas de cines en el mes de julio.

Además destacó el talento de los artistas urbanos que participan. “Para ser su primera vez lo hicieron bien, sobre todo Bulín”.

Natasha Rodríguez, gerente de Mercadeo de Palacio del Cine y Gabriel Ordaz, director de Producciones Coral, destacaron el elenco y la dirección del filme.

Rodríguez y Ordaz afirmaron que en la película también cuantan con presentaciones especiales de figuras del entretenimiento que gozan de mucha aceptación por su fanaticada.

Eddy Jiménez, que en el año 2016 presentó su ópera prima “El camino correcto”, estudió en School of Creative and Performing Arts (SOCAPA) y New York University (NYU), así como en la Escuela de Creatividad y de Artes Escénicas, y el Teatro Rodante Puertorriqueño y Urbano Arte.