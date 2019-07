Acusador de Kevin Spacey niega haber borrado mensajes

AP

Nantucket, Massachusetts

El hombre que acusó a Kevin Spacey de haberlo manoseado en un bar en una isla vacacional de Massachusetts en 2016 negó el lunes que haya borrado o alterado mensajes de texto de la noche del presunto abuso.

Un juez de Massachusetts le ordenó al acusador que declarara al no entregarle a la defensa el teléfono celular que usó esa noche, argumentando que se le perdió. Los abogados de Spacey dicen que el hombre borró mensajes de su celular que apoyarían la declaración de inocencia del actor laureado con dos Oscar y le proveyeron a los investigadores capturas de pantalla manipuladas de conversaciones de esa noche.

El acusador, que habló por primera vez en público, dijo que le dio a la policía lo que tenía “disponible en el momento” y que no manipuló ninguno de los mensajes.

“No tengo conocimiento de ningún mensaje borrado de mi teléfono”, dijo.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen que son víctimas de violencia sexual a menos que estas lo hagan públicamente.

El abogado del hombre, Mitchell Garabedian, dijo que no podían encontrar el celular, pero que lograron recuperar una copia de respaldo de su contenido de su computadora.

Un agente dice que recuerda haberle dado el teléfono de vuelta al padre del hombre, pero ni el acusador ni sus padres lo recuerdan, dijo Garabedian.

El abogado de Spacey dijo que una copia de respaldo del teléfono no es suficiente.

“Nada de eso responde la pregunta central, que es: ¿dónde está el teléfono en sí? Eso es lo que queremos. Es a lo que tenemos derecho y todavía no lo tenemos”, dijo el abogado Alan Jackson.

Spacey no estaba obligado a comparecer el lunes y no lo hizo.

La declaración del acusador llega días después de que retirara voluntariamente y sin explicaciones una demanda civil que presentó contra el actor una semana antes.

Garabedian dijo el lunes que el hombre retiró el caso civil porque está en una “montaña rusa emocional” y quiere enfocarse en el asunto penal.

“Sólo quería montarse en una montaña rusa a la vez. El caso penal es suficiente”, dijo Garabedian.

Spacey, quien ha negado que haya toqueteado al entonces adolescente, se declaró inocente de abuso y agresión en enero. Sus abogados acusan al hombre de mentir con la esperanza de ganar dinero en un caso civil contra Spacey.

El hombre declaró a la policía que se acercó a hablarle a Spacey cuando terminó su turno de trabajo en el bar y restaurante The Club Car porque quería una foto con el actor. Dijo que Spacey le compró varios tragos y trató de convencerlo de que se fuera a casa con él antes de bajarle el cierre del pantalón y manosearlo por unos tres minutos.

El acusador dijo a la policía que trató de retirar la mano de Spacey, pero que éste siguió tocándolo y que no supo qué hacer porque no quería meterse en problemas por beber siendo menor de edad. El hombre dijo que huyó cuando Spacey entró al baño.