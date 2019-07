El enganche de los programas interactivos al mundo digital abre mina de oro

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

En medio del cambio que experimentan los medios de comunicación, la radio ha comenzado un proceso de transformación con una parte de su contenido, específicamente con los programas de entrevistas, opinión y entretenimiento, que a la vez se retransmiten por la plataforma de YouTube.

Es una nueva modalidad de gente visionaria que hace radio y ha visto no solo la posibilidad de expandir su contenido a través de YouTube, sino también convertir esta plataforma en un medio de jugosos ingresos económicos.

En la actualidad la mayoría de los programas de radio interactivos, no importa el contenido, se retransmiten a la vez por esta plataforma de internet, permitiéndole al público consumir el contenido que desee a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, siempre y cuando pueda estar conectado. Son espacios como “El mismo golpe”, “A toa con mamá”, “El zol de la mañana” y “El zol de la tarde” (Zol 106.5 fm). También, “El gobierno de la mañana” (La Z101.3 fm), “El mañanero” (La Bakana 105.7 fm), “Alofoke radio show” y “El choque de las ocho” (KQ 94.5 fm, ) y “El juidero” (Super Q 1009), entre otros.

“ “Mi contenido en YouTube son videos de más de 20 minutos. La retención me permite colocar más publicidad y el tiempo que dedica la gente, eso es lo que genera más dinero”.. ”

SANTIAGO MATÍAS Productor de radio y YouTube.

Pero solo unos pocos dueños de estos espacios han logrado obtener beneficios económicos con la retransmisión de sus programas por YouTube.

Alofoke radio show

El joven empresario Santiago Matías ha sido, hasta el momento, el gran visionario de esta nueva modalidad radial, con su programa “Alofoke radio show” que se origina en la estación radial KQ94.5 FM, en el horario de 9:00 de la noche. El espacio se retransmite por internet y cuenta con 1.413.981 suscriptores en su canal de YouTube, con 15 millones de visitas mensual y económicamente Matías genera unos 40,000 dólares por venta de publicidad y visualización en esta plataforma.

El espacio va dirigido a un público joven de entre 16 a 38 años y trata temas generalmente sobre la música y artistas del género urbano, farándula e inclusive entrevistas a políticos.

“La idea nació hace siete años. Nosotros visualizamos el potencial de internet por la adaptación de la multimedia, los teléfonos móviles, también la misma plataforma de YouTube que se integró a la televisión inteligente y vimos una brecha de expansión, así como la música se expandió por internet en el mundo, así nosotros pensamos que el contenido de la radio podía expandirse también. Así logramos una audiencia superior que la radio FM, con un contenido disponible todo el tiempo y en cualquier lugar cuantas veces quieras, siempre cuando pueda conectarse a la internet”, expuso Matías al conversar con LISTÍN DIARIO.

El balance

Aún así, el joven visionario asegura que el éxito está en mantener el balance entre la digitalización del contenido y los medios tradicionales, a pasar de confesar que en lo primero que piensa al producir el programa es en el título que le pondrá al programa de YouTube. “Todo parte de ese título cuando comienzo a producir el programa con sus invitados”.

Otros espacios

El Jevi Alex, director de programación de Super Q 1009 FM y quien produce el programa radial “El Juidero” de 12:00 a 2:00 de la tarde, con un contenido enfocado al género de música urbana a un público de 18 a 34 años. Este espacio también se retransmite en YouTube. “Hay un cambio en la revolución en la forma de consumo por la facilidad que le permite al público esta plataforma. Estamos hablando de un público diferente que consume otro tipo de radio”, expuso.

El experimentado locutor Chico Sandy supo muy bien subirse al tren de la tecnología y su espacio de corte urbano “El Choque de las ocho”, que transmite por KQ94.5, también ha encontrado una nueva difusión por internet. “Es una manera muy atractiva de llegar a un público diferente que no tiene que esperar el programa, pero sí lo consume al momento que desee”.

La publicidad

Para su programa de radio Santiago no se ha sometido a las reglas tradicionales que establece la colocación de publicidad en los programas de ese medio. El negocio para él está en el internet. “Yo no tengo anuncio de nadie y no necesito publicidad local”, dijo, pues ha dejado que Google sea el intermediario entre su empresa y la persona que desee publicitarse en su canal. El Jevi Alex y El Chico Sandy todavía con sus espacios no han logrado concitar importantes beneficios económicos, igual como lo generan en la radio local con publicidad.