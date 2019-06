María Cristina Camilo lamenta acoso a las mujeres en los medios

Santo Domingo, RD

La veterana locutora María Cristina Camilo expresó que desde que empezó a trabajar en los medios de comunicación hasta la fecha han sido muchos los puntos positivos y negativos que ha visto.

“Como aspecto negativo puedo citar el acoso, la discriminación a la mujer y este movimiento de mujeres que creyeron que exhibiéndose y provocando morbo iban a permanecer. Antes la preparación era primordial para estar en los medios, ahora no”, comentó Camilo en “Esta noche Mariasela”.

Mientras que en la parte positiva dijo que los medios han avanzado en relación a la tecnología y la formar de informar y orientar a las personas en ciertos temas.

Ante el auge del internet Camilo espera que la televisión no llegue a desaparecer: “Yo confió en Dios que la televisión no desaparezca. No puedo decir que eso nunca va a pasar porque en mi juventud me decían muchas cosas que pensé que no pasarían y han pasado”.