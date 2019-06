El gran lazo que une a Rob Kardashian y Natti Natasha

El intercambio de mensajes se comenzó a notar desde mediados de mayo. Los tuits entre la reguetonera dominicana Natti Natasha y el empresario Rob Kardashian, el único varón del clan Kardashianm, han hecho sospechar a los fanáticos de ambos que podría haber un romance.

Las caritas de corazones y las constantes respuestas a los tuits de la intérprete de “Amantes de una noche”, podrían dar la impresión de que existe cierta confianza entre los dos.

Así pasó el pasado 27 de mayo cuando Natti Natasha subió a tuit con una foto dentro de una bañera con la frase “Baby sé que tienes una obsesión por mí”, a la que el socialité respondió con emoticones de corazones. Pero ella no se quedó callada, al poco tiempo le respondió con “My Rob”, también con corazones.

Un caso similar ocurrió cuando Rob compartió con sus seguidores su canción favorita de Natti “La mejor versión de mí”. Ella no se demoró en escribirle: “Lo sé”, en la misma red.

Pero la iniciativa de estos mensajes no solo son de parte de Rob. El pasado domingo, Día del Padre en Estados Unidos, la cantante dominicana respondió una foto que este había publicado junto a su hijo. “Feliz Día del Padre. Eres un excelente padre, lo sé. Dios te bendiga. Te veo pronto”, dijo.

Oh hi https://t.co/KEA66snlns

My favorite song ?? ?? https://t.co/MFwCUkEzAB

Hey, You already know babe ?? https://t.co/2lYCLAZg7A