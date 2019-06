Un coro de lamentos: David Ortiz genera solidaridad de los famosos del mundo

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

El mundo deportivo y artístico está consternado. El atentado sufrido por David Ortiz (Big Papi) generó un coro de lamentos en República Dominicana y en otros países en los que Big Papi es un ídolo.

Artistas de la talla de Daddy Yankee, Luis Fonsi, Romeo Santos, Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Cardi B, Marc Anthony, Tito el Bambino, Don Omar, El Alfa, Mozart la Para, entre muchos más, expresaron su sentir solidario con la situación del expelotero de Grandes Ligas.

A nivel local aún es más trágico al saberse que en el hecho de sangre, ocurrido la noche del domingo en el Dial Bar and Lounge en Santo Domingo, también resultó herido el comunicador Jhoel López.

“Aparentemente el tipo iba para arriba de David, enviado por alguien; no se sabe. La bala que le da a David le entra y le sale, y me dio a mí y me salió también. La misma bala nos dio a los dos”, relató Jhoel López sobre el atentado que sufrió junto el exbeisbolista.

Luego agregó: “La bala entró y salió, no tocó hueso, ni arteria. Ya me revisaron todo. Estoy bien”, reveló el presentador del programa “Me gusta”, que se transmite los sábados por Color Visión.

Jhoel López, en casa

Jhoel López salió caminando ayer de la Clínica Abel González tras recibir el alta médica.

“Gracias por las preocupaciones, gracias a los medios, a todo el país. Muchísimas gracias de corazón. Me estoy retirando a mi casa, les agradezco y que Dios los bendiga”, fueron las palabras de Jhoel López para las cámaras de Telesistema.

Mientras, el Big Papi fue trasladado ayer a Boston para seguir su tratamiento luego de la operación en la Clínica Abel González, en la que le extirparon parte de los intestinos, del colon y le sacaron la vesícula.

Jhoel López y David Ortiz mantienen una amistad desde hace un tiempo. Ellos compartían el domingo en un bar de la Zona Oriental cuando resultaron heridos de bala.

Presencia de Secreto

Además de Ortiz y López, en el bar se encontraba el cantante urbano Secreto, “El famoso biberón”, quien salió ileso.

Secreto reapareció ayer en las redes sociales presentando una fotografía junto a Ortiz y López, tomada la noche del domingo, antes de producirse el atentado. Acompañado de la imagen, publicó el Salmo 27 de la Biblia.

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeronÖ”, dicen los primeros versos del salmo citado por Secreto. El intérprete urbano no había aparecido luego del incidente.

En medio de la confusión y las informaciones que circulaban en las redes, algunos comunicadores habían insinuado que el objetivo del atentado en realidad era el intérprete de “Real guerrero” y “De amor nadie se muere”.

El lunes, artistas y figuras reaccionaron con impotencia ante el suceso. Uno de los primeros en comentar fue el exponente puertorriqueño Daddy Yankee. “Estoy seguro que Dios te dará las fuerzas para sacarla fuera del parque en esta prueba de ligas mayores. Te deseo pronta recuperación, sabiduría para manejar la situación y paz espiritual hermano”, escribió el Big Boss del reguetón.

LAS REACCIONES

Johnny Ventura

Merenguero dominicano

“David, el Señor estará a tu lado todo el tiempo en este duro momento y te devolverá tu salud. Nuestras oraciones llegarán”, comentó el “Caballo Mayor” Johnny Ventura

Daddy Yankee

Reguetonero boricua

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee le deseó a David Ortiz “pronta recuperación, sabiduría para manejar la situación y paz espiritual”.

Luis Fonsi

Cantante puertorriqueño

“Deseándole una pronto recuperación a nuestro gran amigo David Ortiz. Vamos a ti campeón, que Dios te llene de fuerza”, publicó Luis Fonsi junto a una imagen en la que aparece él junto a su hijo Rocco y el pelotero.

Cardi B

Rapera dominicana

“Yo no juego con Big Papi” fue el primer mensaje que la rapera de origen dominicano Cardi B publicó en su cuenta de Instagram. La artista recibió casi tres mil comentarios en su post.

Juan Luis Guerra

Cantautor dominicano

Con una imagen del”Big Papi” David Ortiz, el cantautor Juan Luis Guerra escribió: “Querido David, oramos por una recuperación completa. Jesús es tu sanador. Abrazos campeón”.

Romeo Santos

Cantautor dominicanoa

El cantante dominicano Romeo Santos le deseó “rápida recuperación” al beisbolista David Ortiz, quien ayer fue trasladado a Estados Unidos para continuar su tratamiento postoperatorio.

Tito El Bambino

Reguetonero boricua

Urbano dominicano “Siendo una persona tan importante, más allá de lo que ha logrado en el beisbol, David Ortiz se ha mantenido con los pies sobre la tierra”, comentó Tito.

Mozart la Para

“Negro, estamos orando por ti. Dios está contigo. Eres un hombre de bien que ayuda a los necesitados y todo el mundo te ama. Big Papi, orgullo dominicano”.