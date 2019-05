El cannabis ayuda a Draco Rosa a calmar el cáncer

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Robi Draco Rosa siempre ha hablado con franqueza. Ha sido discreto con su vida privada, pero cuando ha tenido que enfrentar, en dos oportunidades, el cáncer de estómago (2011) y el llamado linfoma Non-Hodgkin's Lymphoma Diffuse B Cell (2013), el artista puertorriqueño ha compartido con el público las infaustas noticias.

En un diálogo sin inhibiciones con el periodistaTony Dandrades, Draco Rosa confesó que gracias al uso de cannabis ha podido eliminar varios medicamentos para tratar el cáncer. “Estoy bien, tengo 5 años y aun estoy con medicamentos. Hemos podidos eliminar varios, gracias al tema del cannabis”, respondió cuando se le preguntó por su estado de salud.

En el 2018 Draco lanzó su propia marca de cannabis medicinal con la que esperaba aliviar a otros pacientes de cáncer como él. El producto lleva el nombre de "Monte Sagrado" el mismo de su último trabajo musical, y se comercializa en Puerto Rico.

Hay que recordar que en julio de ese mismo año, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó la ley que regulaba el uso del cannabis medicinal en la isla.

¿Qué pudo haber evitado tu enfermedad? le preguntó Dandrades para el segmento “A solas con Tony” para el programa Primer Impacto de Univisión.

“La lista es larga. He perdido, me caído como muchos y como muchos no tengo nada de especial. Estoy en la lista de los que se equivocaron en mil cosas. Ha sido un proceso difícil. He pensado mucho qué hice, pero realmente lo que aprendí la segunda vez que me dio cáncer fue que una enfermera me dijo: tiene que perdonarte”.

Draco Rosa, autor de éxitos como “Livin´ la vida loca” y “María” que popularizara Ricky Martin, también recordó su paso por el famoso grupo juvenil Menudo, al que ingresó cuando apenas tenía 12 años, experiencia que calificó como mágica, aunque también dijo que si uno de sus hijos sigue ese camino le diría que es muy complicado.

Sobre las historias que se refieren al acoso sexual dentro de la agrupación Robi confesó que a él nunca le pasó nada. “El viaje por Menudo fue increíble”, acotó.