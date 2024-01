La Lic. Rafaela Burgos estuvo respondiendo preguntas a los lectores de Listín Diario

La psicóloga y terapeuta familiar, Rafaela Burgos, estuvo respondiendo preguntas e inquietudes a los lectores de listindiario.com.

Es Psicóloga Clínica, Terapeuta familiar e Investigadora.

Se ha especializado en el tratamiento sistémico y prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso contra los niños, niñas y adolescentes.

Gran parte de su trabajo profesional se ha dedicado a la investigación, prevención y tratamiento de conflictos en la familia, formación de profesionales y tratamiento del abuso y la explotación contra los niños, niñas y adolescentes.

Preguntas:

1. MONICA RODRIGUEZ

Buenos días Dra. Un gusto saludarle. Estoy en proceso de restaurar mi esencia, volver a mi, luego de salir de una relación toxica. Poco a poco estoy sanando, pero me siento muy triste, de vez en cuando tengo bajones emocionales que me desgastan. No quiero seguir sintiendo esto. Siento que no soy la misma. ¿Que me recomienda hacer para sentirme mejor?

Respuesta:

Hola, Mónica.

Por lo que comentas, estás avanzando en un camino que suele ser difícil y no es una línea recta. Es esperable que haya momentos donde sientes que te detienes o incluso que retrocedes. Esto es así.

La tristeza es una emoción que no nos gusta experimentar, pero nos empuja a la reflexión, a la introspección, a mirar hacia adentro. Cuando esto pasa en algunos momentos y luego resurgimos y continuamos con nuestras funciones cotidianas, no es signo de debilidad; es parte de un proceso como el que estás enfrentando y es importante evitar las presiones para “estar felíz en todo momento”.

Apoyarte en personas de confianza, impulsar tus metas y recuperar poco a poco tus intereses (algunos pueden haberse dejado atrás y otros puede que nunca se materializaran), son vías para seguir mejorando y recuperando tu esencia, como bien dices.

2. Maritza B.

Buenos días Dra. Tengo dos adolescentes en casa y han cambiado tanto que a veces siento que no nos conozco. Siento que me rechazan, como poder tener una mejor relación con ellos.

Respuesta:

Hola, Maritza.

La adolescencia es una etapa donde los chicos se van diferenciando de sus padres, buscando su identidad ( sus gustos, intereses, motivaciones…) Esto a menudo es vivido por los padres como negativo, pero en realidad es natural y necesario para su desarrollo.

Es importante no culpabilizarlos por pensar diferente y por expresar sus desacuerdos (la condición es que aprendan a hacerlo con respeto).

La negociación es fundamental en esta etapa, a partir de la escucha activa (escuchar más y evitar los sermones, las reacciones que indican que no estamos en control de nuestras emociones). Escucharles de forma empática es una herramienta importante para poder guiarlos y apoyarlos.

Las reglas requieren ser revisadas y ajustadas a la etapa ( lo que nos funcionó antes, puede que ya no aplique y puede volverse un foco de conflicto poco productivo).