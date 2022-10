Expo Cibao 2022 con enfoque hacia la sostenibilidad

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

Bajo el lema “Hacia la sostenibilidad”, se está realizando la trigésimo quinta edición de Expo Cibao, una feria multisectorial diseñado para que empresas puedan mostrar sus productos y servicios a la población, cuyo acto inaugural de este año estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

La feria se está celebrando desde el 28 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 2 de octubre, en el Parque Central de Santiago, donde acoge a 250 expositores de diferentes ramas del comercio y de las empresas.

“La producción y el comercio sostenible representa la vía idónea para poder realizar un trabajo responsable, que tenga efectos en el presente y que su impacto positivo se muestre en las nuevas generaciones”, acentuó Peña.

En tanto que, Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, resaltó del desarrollo del sector en la ciudad, enfatizando el sector Salud.

Enfoque de este año

Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la referida Cámara, explicó para Listín Diario que “Si nos vamos un poquito hacia atrás hay una coherencia total con los últimos temas”.

Resalta que fue el año 2020 cuando tenían en mente abordar algo del tema sostenibilidad, pero que con la llegada de la pandemia tuvieron que presentar el Expo Cibao 2020 con el lema “Hacia la transformación digital”, siendo ese el primer evento totalmente virtual que se hizo en República Dominicana, inclusive, con una plataforma propia de la Cámara. El año siguiente, 2021, en medio de la pandemia lanzaron el lema “Nuevos retos, nuevas metas”, debido a que, como se ha concluido a casi unanimidad “la pandemia nos transformó en lo personal y en los negocios” y, en continuación a eso, habiendo superando la pandemia, han apuntado hacia la sostenibilidad. Ante la cuestionarte de si el tema de la sostenibilidad es un ideal o no, Puig afirmó que es completamente alcanzable, pero que depende, en gran medida de que, antes que nada, “la decisión en los niveles más altos de la empresa de que se quiere ser, primero financieramente viables”, sumado a su rol social, que también debe ser una decisión de primer nivel. “La empresa que no cumple eso, no es sostenible”, sostiene. De igual forma, subraya el plano ambiental, en donde señala acciones como hacer uso racional de los recursos, de cara a dejar a las próximas generaciones en un medioambiente habitable, vivible, donde queden recursos.

En definitiva, este año se busca satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer a las generaciones futuras, al mismo tiempo, trata de implementar medidas que garanticen un equilibrio entre el crecimiento y la economía, con la incursión en nuevas estrategias comerciales sostenibles.

Esfuerzos y resultados

En torno a los resultados de los trabajos conjuntos de todo el sector, Raquel especificó que, a pesar de los efectos de la pandemia del Covid-19, en el año 2021 se recuperó la senda del crecimiento económico a nivel nacional de acuerdo a las cifras otorgadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), las cuales indican que el año pasado se finalizó con un incremento interanual del producto interno bruto (PIB) de un 12.3%.

Región

Avances.

Durante la inauguración, Iglesias acentuó que “Abogamos por la unidad de los esfuerzos del sector público y privado para construir un país de oportunidad y garantía de gente trabajadora. Así fortaleceremos a Santiago como el centro de una región de alta competitividad”.

En las zonas francas todos los parques industriales están llenos a capacidad, y en proceso de ampliación, según el directivo. Esto, en sus palabras, “corrobora la propuesta para ser el mayor ‘hub’ de inversiones del Caribe”.

En adición a esto, señaló que en agropecuaria la región norte es líder en el cultivo de tabaco y la producción de cigarros, colocando principalmente a Santiago como la “capital mundial del tabaco”.