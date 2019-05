Además de verduras, hay historias

Juana Cabrera

Santiago

“Llevo 50 años aquí, ya. Con esto he mantenido a mis seis hijos. Esto me hace falta, porque yo me levanto a las 6:30 a.m. y vuelvo a la casa a las 6:00 p.m.”, relata María Vitalina Vargas, desde su diminuta silla, y con un envase con habichuelas crudas en las piernas, esperando clientes para venderlas.

A sus 78 años de edad, esta dama trabajadora continúa visitando el Hospedaje Yaque, a pesar del mal tiempo para las ventas que visualiza, y de lo mucho que le quema el sol para vender.

Así como Vargas, son numerosas las historias de hombres y mujeres que han pasado más de tres décadas buscando el sustento de su familia en este mercado popular, localizado en el sector la Joya, en Santiago.

Realidad

Para su fortuna, y con sonrisa expresiva, esta mujer que reside en la localidad La Otra Banda, de esta ciudad, manifiesta que goza de buena salud, y de hijos que le ayudan económicamente, aunque no le es suficiente para vivir bien, pues lo que gana allí es muy poco para resolver todas sus necesidades.