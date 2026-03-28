Cabarete está listo para recibir la edición XVIII del Voleibol Playero Semana Santa

El litoral de Cabarete está listo para recibir a los jugadores que participarán en el XVIII Torneo de Voleibol de Playa “Semana Santa 2026”, previsto para iniciar el próximo viernes con más de 200 mil pesos en premios.

En la justa tomarán parte más de 20 tríos en cada rama de gran parte del país, principalmente de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao, Santo Domingo, Mao y la provincia Hermanas Mirabal, competirán nuevamente en la justa que, como de costumbre, se realiza en la rama femenina y masculina.

José Aybar, organizador del tradicional evento, informó las competencias iniciarán el Viernes Santo a las 9:00 de la mañana y concluirá el sábado en horas de la tarde.

De igual forma el evento es parte de los juegos recreativos Semana Santa 2026 del Ministerio De Deportes.

El también presidente de la Asociación de Voleibol de Santiago destacó que el equipo campeón en la rama masculina será galardonado con 75 mil pesos, 40 mil el segundo 20 mil el tercero.

En el torneo de las damas, el trío que conquiste el primer lugar se alzará con 35 mil pesos, el segundo con 25 mil y el tercero se quedará con 15 mil.

Agradeció el apoyo logístico dado por el alcalde Distrito Municipal de Cabarete, Freddy Cruz, para el montaje del evento, así como de la Cervecería Nacional Dominicana, a nombre de su producto cerveza presidente, quién ha sido el patrocinador oficial en las 18 ediciones.

Yinet –Yoshira—Cruz, directora técnica del certamen, explicó en la rama femenina los conjuntos estarán divididos en dos grupos, mientras en la masculina será con tres grupos.

Aybar resaltó que la excitante modalidad del voleibol de arena es la disciplina más practicada en el feriado de Semana Santa.