Fedovoli y el Centro Regional impartirán Curso Nivel I para árbitros

La Federación Dominicana de Voleibol y el Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol Norceca- FIVB, impartirá un curso para árbitros Nivel I a los fines de incorporarlos en los diferentes torneos municipales, provinciales, regionales y nacionales que cada año tiene en agenda.

El curso será impartido por el profesor Nelson Ramírez los días 19 y 20 de febrero en las facilidades del Frente Deportivo de Villa Tapia (FEDEVITA), municipio de la provincia Hermanas Mirabal.

El profesor Ramírez, quien dirige el Centro Regional Para el Desarrollo del Voleibol, explicó que para los días 21 y 22 de ese mes, con el objetivo de actualizarlos y revalidarlos, están convocados aquellos que en años recientes tomaron algún curso en años recientes.

Resaltó que los participantes que aprueben el curso serán carnetizados, tal y como lo establece el Sistema Nacional de Competencias.

El profesor Ramírez destacó que los de mejores calificaciones formarán parte del cuerpo de técnicos nacionales que estarán laborando en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para realizarse en el país del 23 de julio al 8 de agosto próximos.