Fedovoli dedica su asamblea anual al ingeniero Rafael Villalona

La Asamblea General Ordinaria de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) se llevará a cabo el próximo sábado, orientada primordialmente hacia la capacitación y el fortalecimiento institucional de sus miembros.

El licenciado Alexis García, presidente de Fedovoli, resaltó que, en un gesto de reconocimiento la misma estará dedicada al ingeniero Rafael Villalona Calero, un tradicional aliado de esa disciplina.

A la actividad, prevista para iniciar a las nueve de la mañana en el salón de conferencias del Centro Regional para el Desarrollo del Voleibol, están convocados los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración del organismo, así como los presidentes de sus 32 asociaciones.

“Esta asamblea pinta que será histórica”, anticipó el licenciado García por los importantes temas que estarán en agenda en un acto que también marcará un punto de encuentro de la familia del voleibol en este período navideño.

La importancia de este congreso radica en su enfoque educativo, diseñado para abordar temas críticos para la sostenibilidad y legalidad de las organizaciones deportivas en el país. Se han programado ponencias especializadas que buscan elevar el nivel de gestión en las asociaciones afiliadas.

La agenda arranca formalmente el viernes con la reunión del Consejo de Administración. Este encuentro es crucial, ya que se someterá a conocimiento una serie de proyectos y normativas que prometen una verdadera "revolución" en la estructura competitiva.

Fedovoli extendió formales invitaciones ali ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y al presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, para que estén presentes en su asamblea anual, que, en esta edición, presenta matices significativamente distintos debido a la renovación regulatoria.