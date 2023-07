Dominicana avanza a semifinales de la Copa Panamericana Sub-23

Las campeonas defensoras República Dominicana derrotaron a Cuba 3-0 (25-20, 25-16, 25-23) para avanzar a las semifinales de la Copa Panamericana Sub-23 Femenina que se juega en la Arena Sonora de Hermosillo, México.

República Dominicana ganó el Grupo A de forma invicta 3-0, ganando el pase a las semifinales del sábado. Más temprano, Perú venció a Canadá, ambos avanzan a cuartos de final como segundo y tercer lugar respectivamente. Cuba disputará los partidos de clasificación por las posiciones 5 a 8.

Cuba luchó con más potencia en el tercer set, forzando a las Dominicanas a perder tres puntos de set antes del definitivo 25-23 final.

Las Dominicanas dominaron gracias a su ventaja de 11 a 3 en el bloqueo. Los otros elementos fueron equilibrados, con República Dominicana al frente del ataque 37 a 35, una mínima ventaja de 2-1 en servicios y anotando 25 puntos por errores no forzados de Cuba contra 20.

La ofensiva Dominicana fue encabezada por la central Geraldine González quien anotó 13 puntos de 8 ataques y el máximo de 5 impresionantes bloqueos. Madeline Guillen aportó 11 puntos de 7 ataques, dos bloqueos y dos aces, en tanto que Flormarie Heredia recolectó 10 puntos de ataque.

La central Lisania Grafort y la opuesta Claudia Tarin lideraron a Cuba con 9 puntos cada una. La jugadora de esquina Thainalien Castillo contribuyó con 7 puntos.

Ariana Rodríguez, acomodadora de República Dominicana: “Estoy en una nueva posición, es un gran reto y responsabilidad; a veces las cosas no salen como quiero y me frustro. El equipo estuvo estable, pero se puede mejorar. Con cada juego he mejorado”.

Wagner Pacheco, entrenador de República Dominicana: “Cuba sacó muy bien y nosotros cometimos errores que no debiéramos. Las jugadoras respondieron. Ahora tenemos un día para descansar y esperar al rival en semifinales”.

Edisleidys Reyes, central de Cuba: “Hoy mejoramos en fuerza y actitud, con más ganas de sacar el triunfo. El último set fue muy disputado, tuvimos mayor confianza, pudimos haberlo hecho desde el principio.

Wilfredo Robinson, entrenador de Cuba: “Demostramos nuestra potencia y calidad de juego. Le di oportunidad a todas porque estamos acá para desarrollar a todas las jugadoras para el campeonato mundial”.