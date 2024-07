Carlos Alcaraz remonta para vencer a Frances Tiafoe en la tercera ronda de Wimbledon

Carlos Alcaraz se vio obligado a disputar nuevamente el quinto set de un Grand Slam, esta vez en Wimbledon, y esta vez contra su buen amigo Frances Tiafoe. Y como suele suceder en tales circunstancias, sin importar los problemas que haya tenido, Alcaraz se impuso hasta el final.

Evitando una salida sorpresiva, el campeón defensor superó a Tiafoe 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (2), 6-2 el viernes para alcanzar la cuarta ronda de Wimbledon en un entretenido partido lleno de momentos de brillantez y una serie de cambios de ritmo a lo largo de sus 3 horas y 50 minutos.

“Exijo al rival que esté al 100%, física y mentalmente, y que juegue al 100%”, dijo Alcaraz, describiendo la mentalidad que lo ha ayudado a conseguir un récord de 12-1 en partidos a cinco sets. “A veces, para el otro jugador es difícil (mantener) este tipo de intensidad”.

Frente a una multitud en la cancha central que incluía al mariscal de campo estrella de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, y al actor ganador del Oscar Dustin Hoffman , y bajo un techo retráctil cerrado que amplificaba los golpes de las raquetas contra las pelotas, los gruñidos y las ovaciones, Alcaraz, tercer preclasificado, fue superado durante tramos por el número 29 Tiafoe.

Pero Alcaraz estuvo mejor en los momentos decisivos, como cuando revirtió déficits de 2-1 en sets antes de ganar en cinco en las semifinales y la final en camino al título del Abierto de Francia el mes pasado.

“Dejé que me dictara demasiado”, dijo Tiafoe. “Sí, bueno, eso fue todo”.

No pudo lograr lo que habría sido una victoria importante para alguien que llegó a Wimbledon con un esguince de ligamento en la rodilla derecha y un récord negativo esta temporada.

Aunque estuvo cerca, seguro.

El estadounidense de 26 años estuvo a dos puntos de tener la oportunidad de sacar para la victoria, llegando a 0-30 con el servicio de Alcaraz en 4-4 en el cuarto set.

«Enorme», lo llamó Tiafoe.

Pero Alcaraz se llevó los siguientes cuatro puntos, coronados por un ace a 210 km/h. Luego dominó el desempate subsiguiente, consiguiendo una ventaja de 5-0.

En el último set, Tiafoe mantuvo el juego inicial, pero eso fue todo. Con 1-1, Alcaraz consiguió el último quiebre que necesitaba al pegarle un tiro que Tiafoe dejó pasar; la pelota se fue a la línea de fondo y se esparció tiza.

Las mujeres que alcanzaron la cuarta ronda en un día lluvioso fueron la campeona del US Open 2023 Coco Gauff , la ganadora del US Open 2021 Emma Raducanu, la subcampeona del Abierto de Francia Jasmine Paolini, la No. 19 Emma Navarro , la estadounidense que eliminó a Naomi Osaka a principios de semana, la finalista del US Open 2017 Madison Keys, Donna Vekic y Lulu Sun. Cuatro partidos masculinos no se pudieron realizar debido a las lluvias, pero el No. 1 Jannik Sinner, el No. 10 Grigor Dimitrov y el No. 12 Tommy Paul avanzaron.

Gauff, segunda cabeza de serie , se enfrentará a Navarro en un duelo estadounidense por un lugar en los cuartos de final, donde ninguno de los dos ha estado en Wimbledon.

“En este punto”, dijo Gauff, “parece que perder en el cuarto o cuarto de final es lo mismo, en cierto modo, simplemente porque tengo aspiraciones muy grandes”.

La mayor parte de la atención del viernes se centró en Alcaraz y Tiafoe, dos jugadores conocidos por ofrecer espectáculo. Alcaraz lanzó tiros desde atrás de la red y señaló su oreja para pedir a los espectadores que hicieran más ruido; Tiafoe también interactuó con los fanáticos, haciéndoles señas para que hicieran más ruido.