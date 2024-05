El Abierto de Francia prohibió el alcohol en las gradas tras altercados de fanáticos

Un jugador dijo que un espectador del Abierto de Francia le escupió chicle. Otro, Iga Swiatek, número uno del ranking, reprendió a la multitud en el estadio principal por hacer demasiado ruido durante los puntos .

Entonces, los responsables del evento de Grand Slam en Roland Garros decidieron que ya era suficiente: la directora del torneo, Amélie Mauresmo, dijo el jueves que: ¡Sacre bleu! — Los aficionados ahora tienen prohibido beber alcohol mientras asisten a los partidos. Lo cual, como era de esperar, no fue necesariamente un gran éxito entre algunos de los que pagaron las entradas.

“Deberían dejarnos beber”, dijo Ana Malevukovic, una cirujana plástica serbia de 37 años, parada cerca de un bar que vendía un “spritz de jardín” frente a la cancha Philippe Chatrier. “Está permitido en todos los demás lugares. ¿Por qué no debería permitirse en un partido de tenis?

En otra parte de su esfuerzo por controlar el alboroto en lo que supuestamente es un deporte refinado, Mauresmo, quien ganó dos títulos de Grand Slam como jugadora hace más de una década, dijo que se reforzaría la seguridad alrededor del sitio el día 5 del torneo principal. Torneo que se celebra anualmente en el suroeste de París.

“Hasta ahora estaba permitido el alcohol en las gradas. No en todos los puestos; no en la (sección VIP de Chatrier), por ejemplo”, dijo. “Pero ahora se acabó. En todos lados."

Esto no tiene precedentes en el deporte. Sólo un ejemplo, más extremo: beber alcohol mientras se está a la vista del campo fue prohibido en todos los partidos de fútbol en Gran Bretaña hace casi 40 años, luego de años de violencia por parte de los fanáticos. Hoy en día, si vas a un partido allí, las explanadas del estadio se llenan de gente bebiendo cervezas.

Guilherme Kagaya, que asistió al Abierto de Francia por primera vez, bebió cerveza de un vaso conmemorativo de plástico en una pasarela no lejos de la cancha Suzanne Lenglen, donde había estado siguiendo a Alexander Zverev venciendo a David Goffin en la segunda ronda.

Kagaya, un brasileño de 40 años que trabaja en publicidad, vio el asunto con el vaso medio lleno.

"Para mí no es un problema, porque al menos todavía puedo beber fuera del estadio", afirmó. "En realidad, es más normal tomar una cerveza al aire libre".

La prohibición surge tras preocupaciones sobre el comportamiento de quienes observan la competición.

Fue Goffin, un belga, quien se quejó después de su victoria en primera ronda el martes contra un enemigo francés en la cancha 14 (capacidad: 2.158 personas) de que los partidarios partidistas lo “insultaron durante tres horas y media”. ¿La peor parte? El chicle enviado en su dirección durante el partido.

“Es una total falta de respeto. Creo que es demasiado. Se está convirtiendo en fútbol. Pronto habrá bombas de humo, hooligans y peleas en las gradas. Creo que se está volviendo ridículo. Algunas personas están allí más para causar problemas que para disfrutar del ambiente”, dijo Goffin, señalando que pensaba que las cosas son peores en el Abierto de Francia que en el Abierto de Estados Unidos, Wimbledon o el Abierto de Australia.

“Creo que aquí hay una atmósfera realmente insalubre”, dijo Goffin, quien ha alcanzado los cuartos de final en tres de los cuatro torneos de Grand Slam. “Puedes sentir que la gente te habla y trata de hacerte perder el equilibrio con palabras realmente duras. No voy a repetir lo que escuché”.

Mauresmo dijo que pensaba que los espectadores de eventos deportivos han traspasado los límites desde que salió de la pandemia de COVID-19.

“La gente volvía a los estadios y estaba ansiosa por revivir ese tipo de emoción. Y luego nos dimos cuenta, como con (Goffin) el otro día, que había algunas personas que realmente cruzaron la línea”, dijo. “Así que lo que me gustaría decir es que sí, estamos contentos de que haya una atmósfera, que haya emoción, que haya una multitud. Por otro lado, seremos firmes en el respeto a los jugadores y al juego”.

Swiatek, que busca su cuarto trofeo en cinco años en Roland Garros, prescindió del habitual "¡Gracias por animarme!". tipo de discurso posterior al partido, y en cambio les dijo a los fanáticos que fueron demasiado perturbadores durante los puntos cuando estaba superando a la ex número uno Naomi Osaka en un emocionante duelo de tres sets el miércoles.

“Cuando gritas algo durante el rally o justo antes del regreso, es muy, muy difícil concentrarte”, dijo Swiatek.

“Hay mucho en juego y aquí hay mucho dinero para ganar. Así que perder algunos puntos puede cambiar mucho”, afirmó. "Así que, por favor, muchachos, si pueden apoyarnos entre los mítines, pero no durante, sería realmente increíble".

Osaka, por su parte, no tuvo ningún problema con lo que estaba sucediendo y dijo que no era nada comparado con el tipo de cosas que uno ve y escucha durante el US Open , donde ganó dos de sus cuatro títulos de Grand Slam.

“Pensé que la multitud era realmente genial. Para mí, siento que esos son los momentos por los que vivo. Además, me hace sentir que el público se está divirtiendo y creo que al final del día eso es lo que más quiero. Quiero que la gente, sin importar si gané o perdí, diga: 'Oh, vi el partido y lo pasé muy bien'”, dijo Osaka.

“Para mí, no tuve ningún problema con la multitud”, añadió. "Pero también estoy acostumbrado a la gente de Nueva York".