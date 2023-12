Kyrgios confirma que no competirá en el Abierto de Australia

Nick Kyrgios confirmó que no competirá en el Abierto de Australia el próximo mes debido a preocupaciones por lesiones.

El australiano de 28 años dijo en las redes sociales que se perderá el Grand Slam por segundo año consecutivo y no puso un cronograma para su regreso de una lesión persistente en la muñeca.

"Obviamente tuve un año muy difícil con una lesión, me operé de la rodilla y volví demasiado pronto y me retrasó un poco, luego obviamente tuve algunos problemas en la muñeca", dijo Kyrgios en el sitio web de suscripción OnlyFans, al que se unió el viernes. "Así que este es un momento muy decepcionante para mí, pero no podré competir en el Abierto de Australia de 2024.

"Obviamente desgarrador. He tenido tantos recuerdos increíbles allí y solo quiero volver a jugar en la cima de mi juego y hacerlo bien, y necesito un poco más de tiempo.

Kyrgios, cuyo nombre estaba ausente de la lista de inscritos para el torneo, se retiró del Abierto de Australia de la temporada pasada debido a una cirugía de rodilla.

Kyrgios fue finalista ante Novak Djokovic en Wimbledon en 2022, pero solo jugó un partido oficial de individuales en 2023, una derrota en sets corridos sobre hierba en Stuttgart.

Kyrgios se asoció con Thanasi Kokkinakis para ganar el campeonato de dobles masculino del Abierto de Australia 2022.