Juan Nova Jr y Emfravision Media inician este sábado “El Informe Deportivo”

El periodista deportivo Juan Nova Jr., de la mano de la productora Emfravision Media, anunció el lanzamiento oficial de su nuevo espacio televisivo “El Informe Deportivo”, que inicia sus transmisiones este sábado a través de la señal de Univisión Boston.

El programa debuta con una cobertura especial dedicada al Clásico Mundial de Béisbol, llevando a la audiencia análisis, información y el ambiente que rodea uno de los eventos más importantes del béisbol internacional.

El proyecto es una idea original de Francis Concepción, quien se desempeña como productor ejecutivo. Concepción cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la industria televisiva de los Estados Unidos, incluyendo su rol previo como director de producción en Univisión, lo que garantiza un estándar de calidad de primer nivel para esta nueva propuesta.

“El Informe Deportivo” nace con la misión de convertirse en un referente informativo para el público hispano, ofreciendo:

* Análisis profundo: Debates y opiniones sobre las Grandes Ligas y el deporte local.

* Entrevistas exclusivas: Conversaciones cercanas con figuras clave del mundo deportivo.

* Identidad local: Un enfoque especial en la comunidad latina de Massachusetts y sus protagonistas.

La cita con la audiencia será todos los sábados de 12:30 p.m. a 1:00 p.m. por Univisión Boston.

Además de la señal abierta, el espacio mantendrá presencia activa en plataformas digitales como La Cajita TV, donde los fanáticos podrán interactuar y seguir cada contenido del programa.