Softbol distrital presenta su calendario oficial de competencias del 2026

La Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), presentó su programa de planificación de eventos competitivos para el año 2026, estructurado como parte de una visión integral de desarrollo, organización y fortalecimiento del deporte a nivel institucional, ligas y equipos invitados en la jurisdicción del Distrito Nacional.

La programación contempla tres grandes eventos que inician con el IX Torneo Gubernamental, el Torneo Chata, en las categorías Chata de Ligas, Júnior y Máster, y el Chata Superior (que será Invitacional); todos organizados bajo los reglamentos de la institución, con espacios definidos, fechas oficiales de inauguración y finales, y una estructura que garantiza orden, equidad competitiva y sostenibilidad.

Su presidente, Apolinar Durán Brito, informó que la comisión técnica ampliada se encuentra trabajando en la actualización de los listados oficiales de lanzadores que regirán durante el presente período, y adelantó que cualquier sugerencia de modificación será escuchada, evaluada y considerada para los eventos correspondientes al año 2027.

El IX Torneo Gubernamental, versión 2026, será inaugurado el próximo 15 de mayo y se disputará en las categorías Chata Júnior y Chata-Ligas, marcando el inicio oficial del calendario competitivo del programa Chata para la temporada, con la participación de equipos institucionales gubernamentales y una estructura organizativa regida por los lineamientos establecidos para estas categorías.

En la categoría Chata Júnior del torneo gubernamental podrán participar cinco lanzadores refuerzos clasificados en los niveles 2A y 3B, así como cinco militares y cinco jugadores de posición, también como refuerzos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos para esta división, garantizando un equilibrio competitivo y una adecuada regulación del talento participante.

En la categoría Chata de Liga solo podrán participar empleados, personal contratado y militares en servicio activo, siempre que sean jugadores pertenecientes a la categoría Chata de Liga, conforme a lo establecido por la Asadina, garantizando así la correcta clasificación y el cumplimiento de los criterios reglamentarios.

El Torneo Chata será inaugurado el 21 de agosto y se disputará en las categorías Chata de Ligas, Júnior y Máster, formando parte del calendario oficial del programa competitivo, bajo la organización y supervisión del sistema Chata y los lineamientos técnicos establecidos por la Asadina.

En las categorías Chata de Ligas, Júnior y Máster, la participación se regirá por el reglamento de la Asadina, permitiéndose en cada una de ellas un máximo de cinco lanzadores, clasificados en los niveles 1A y 4B, garantizando equilibrio competitivo y uniformidad reglamentaria en todas las divisiones.

Las finales del torneo han sido programadas de manera escalonada, correspondiendo el 12 de septiembre a la categoría Chata de Ligas, el 19 de septiembre a la categoría Júnior y el 26 de septiembre a la categoría Máster, marcando el cierre oficial de cada división dentro del calendario competitivo.

El Chata Superior (Invitacional por equipos) se celebrará los días sábado 7 y domingo 8 de noviembre, como un evento especial de carácter competitivo que reunirá a equipos invitados, marcando el cierre del calendario anual del programa Chata con una jornada de alto nivel, proyección deportiva y formato élite dentro de la estructura organizativa.

“Nos hemos preocupado porque cada lanzador y cada jugador de posición tengan un espacio donde desarrollarse”, explicó Durán Brito, al tiempo de anunciar que las reuniones para el torneo gubernamental se realizarán a partir de mediados de abril.

De igual manera, indicó que próximamente la Asadina publicará en los grupos oficiales los listados reglamentarios, los cuales regirán para cada torneo programado durante el año.