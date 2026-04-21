La policía surcoreana busca arrestar al magnate detrás de BTS por supuesto fraude a inversionistas

La policía surcoreana anunció el martes que busca arrestar al magnate de la música Bang Si-Hyuk, presidente de la agencia detrás del supergrupo de K-pop BTS, mientras amplía una investigación sobre las acusaciones de que obtuvo ilegalmente más de 100 millones de dólares en un esquema de fraude a inversionistas.

La Agencia de Policía Metropolitana de Seúl confirmó que ha pedido a la fiscalía que solicite una orden judicial para arrestar a Bang, el multimillonario fundador y presidente de Hybe.

En un comunicado enviado a Associated Press, el equipo legal de Bang no abordó directamente las acusaciones, pero expresó su pesar por el hecho de que la policía buscara su arresto "a pesar de nuestra plena y constante cooperación con la investigación durante un período prolongado".

“Seguiremos cooperando con todos los procedimientos legales y haremos todo lo posible por explicar claramente nuestra postura”, decía el comunicado.

Bang, a quien se le ha prohibido salir del país desde agosto, está siendo investigado por presuntamente haber engañado a los inversores en 2019 al asegurarles que Hybe no tenía planes de salir a bolsa, lo que los llevó a vender sus acciones a un fondo de capital privado antes de que la empresa realizara su oferta pública inicial. La policía cree que el fondo podría haber pagado a Bang alrededor de 200 mil millones de wones (136 millones de dólares) en un acuerdo paralelo que le prometía el 30% de las ganancias de la venta de acciones posterior a la salida a bolsa.

Los responsables de Hybe afirman que Bang niega haber cometido irregularidad alguna.

Los problemas legales de Bang representan un importante revés de relaciones públicas para Hybe, justo cuando BTS se embarca en una gira mundial tras una pausa de casi cuatro años mientras sus siete miembros cumplían el servicio militar obligatorio , que es un requisito para la mayoría de los hombres surcoreanos aptos para el servicio militar.

BTS se presentó ante decenas de miles de fans internacionales en un concierto gratuito de regreso en Seúl el mes pasado y también ha ofrecido varios conciertos en Goyang (Corea del Sur) y Tokio. El grupo dará inicio a una serie de eventos en Estados Unidos con un concierto en Tampa, Florida, a finales de este mes.

Bang, ejecutivo y productor musical que fundó Hybe como Big Hit Entertainment en 2005, es ampliamente considerado una de las figuras más poderosas del K-pop y ha buscado capitalizar el éxito mundial de BTS para convertir su compañía en una potencia internacional del pop.

En 2021, Hybe gastó alrededor de mil millones de dólares para comprar Ithaca Holdings, la empresa de Scooter Braun, asegurándose así los derechos de representación de artistas como Justin Bieber y Ariana Grande.

Si bien la lista de artistas de Hybe incluye a algunos de los grupos más importantes del K-pop, como Seventeen, Le Sserafim y Katseye, además de BTS, la compañía ha experimentado turbulencias en los últimos años, incluyendo una disputa muy pública entre Bang y la productora estrella Min Hee-Jin por el popular grupo femenino NewJeans.

La disputa estalló en 2024 cuando Hybe intentó destituir a Min como CEO de Ador, la filial que gestionaba NewJeans, acusándola de intentar tomar el control de la empresa de forma ilegal. Min, a su vez, acusó a Bang de trato hostil y de perjudicar a NewJeans en favor de otros grupos, mientras el conflicto se trasladaba a los tribunales. Los miembros de NewJeans, que han descrito a Min como una mentora, intentaron abandonar el sello tras su destitución, pero un tribunal dictaminó el año pasado que debían cumplir su contrato hasta 2029.