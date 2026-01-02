Leidi Germán encabeza, con exaltación dorada, acto del Pabellón de la Fama de Artes Marciales

Con la exaltación dorada, el Pabellón de la Fama de las Artes Marciales elevó al nicho de la inmortalidad a Leidi Germán, una deportista de alto rendimiento que paseó su talento como judoca por diferentes escenarios nacionales e internacionales.

La familia del judo y la comunidad de las artes marciales celebraron con orgullo la exaltación de Germán al Pabellón de la Fama de las Artes Marciales en el XIV ceremonial celebrado el pasado 30 de noviembre.

El reconocimiento honró la destacada trayectoria de la ex atleta, así como su disciplina, liderazgo y valioso aporte al desarrollo y promoción del judo, y en la actualidad continúa dando desde otras funciones.

Durante el vistoso ceremonial de exaltación, fueron resaltados los años de dedicación, esfuerzo constante y compromiso con los valores fundamentales de las artes marciales, tales como el respeto, la perseverancia y el honor.

La exaltación al Pabellón de la Fama representó para la judoca Germán no solo un reconocimiento personal, sino también una inspiración para las nuevas generaciones que hacen vida deportiva en las diferentes ramas de las artes marciales, especialmente para los judocas.

Como parte del significativo acontecimiento, Leidi German tuvo además el honor de pronunciar el discurso en representación de los exaltados, un privilegio reservado para figuras cuya trayectoria y ejemplo han dejado una huella profunda en la comunidad marcial.

Sus palabras destacaron la importancia de la formación integral, el crecimiento personal y el impacto positivo de las artes marciales en la sociedad.

Este reconocimiento consolida el legado de Leidi Germán como una figura ejemplar dentro del ámbito de las artes marciales y reafirma su influencia como ejemplo, compromiso y vocación de servicio.

Por medio de la fundación que lleva su nombre, Germán contribuye al incentivo de estudiantes atletas, y cada año realiza la premiación a la excelencia académica y deportiva.

Germán, quien se retiró como deportista en el 2014, ganó medalla de plata en los Juegos Centroamericanos de El Salvador 2002, bronce en Cartagena 2006, Mayagüez 2010 y Veracruz 2014, así como presea de bronce en el Campeonato Panamericano de 2006, al tiempo que compitió en dos Campeonatos Mundiales.

Además de Leidi Germán, también formaron parte de los exaltados de la clase 2025 Ekers E. Raposo, Félix Lebrón, en Judo; Abraham Tabar en Ju-Jitsu; Miguel Abreu (Kung fu), y en Karate, Alberto Moreta Mancebo, Alcibíades Peña Escalante y Edwin Beltré.

Igualmente, Juan Raúl Suazo Melenciano, en Kung Fu; Alejandro Serrallés, en Ju-Jitsu; José R. Del Rosario, en Kung Fu; José Manuel Silverio, Jorge Amauri Guerrero, en Tae Kwon Do, al igual que el romanense Héctor Pilier, como propulsor en taekwondo.