México domina jornada dominical del Mundial Juvenil de Racquetbol

La representación de México resultó la dominadora de la jornada dominical en las eliminatorias de sencillos del 31 Torneo Mundial Juvenil de Racquetbol, que tiene lugar en la instalación de este deporte en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de aquí.

En esta fecha, la representación dominicana no quedó bien librada con tres raquetas, mientras que Chile, Bolivia, Guatemala, Estados Unidos y Costa Rica lograron triunfos parciales en las divisiones en que hubo acción.

Los tres dominicanos en lisa no tuvieron los resultados anhelados y se despidieron de manera tempranera del certamen.

En la mayor de las divisiones del torneo, la U21, el chileno Jaime Nicolás Mansilla Cid eliminó al dominicano Alexander Branagan con score 11-7, 11-0, 11-7, en juego del Grupo 5.

En de igual categoría, Grupo 4, el estadounidense DJ Mendoza despachó al quisqueyano Esleiker Gómez por un doble 11-5 y 11-4.

En singles femeninos, división U21, la estadounidense Ella Boaz avanzó a la siguiente fase a costa de la dominicana Luz Moreta con resultado 11-4, 11-8 y 11-3, en el Grupo 3.

En sencillos de la U12 masculino, el mexicano Hermann Gracia salió fresco ante Reyansh Chandell, de Estados Unidos, al propinarle un 11-1, 11-4 y 11-2 en el Grupo.

Jonathan Fernando Flores Vega dio a Bolivia una victoria por un doble 11-8 y 11-3 sobre Josué Garrido, de Ecuador, en la U21 de hombres.

En la misma edad, Sebastián Hernández dio a México una victoria por la vía fácil, 11-2 y doble 11-3 ante Noah McEwen, de Canadá.

También en U21, José Cáceres triunfó para Guatemala por 11-4, 11-7 y 11-8 sobre Adrian Elizondo de Costa Rica en el grupo cinco.

El del país Azteca, Jorge Gutiérrez, salió airoso en la categoría grande ante el costarricense Antonio Sánchez, pero del Grupo 4.

El boliviano Nicolás Ramiro Iglesias encontró fácil al ecuatoriano Mataas Moscoso, al que doblegó por 11-3, 11-5 y 11-3 en sencillos U21, Grupo 3.

Sencillos femeninos

En el match más disputado de la jornada matutina, en la U-21 femenino, la ecuatoriana María Ángela Villacreses tuvo que sudar la gota gorda para salir airosa ante la canadiense Ofelia Wilscan con score 7-11, doble 11-8, 8-11 y 12-10 en el Grupo 1.

Otro juego duro lo ganó la mexicana Ángela Verónica Ortega a la boliviana Rebecca Amaya por 6-11, 11-7, 7-11, 11-8, 11-6, en el Grupo 1.

En el Grupo 3, U21, también avanzó para México Ivanna Balderrama ante la chilena Paula Mansilla por 8-11, 8-11, 11-3, 12-10 y 11-1.

En el Grupo 2, Andrea Gabriela Reyes dio a Guatemala una victoria por 11-5 y doble 11-8 sobre Naomi Ros, de Estados Unidos en la U21.

Camila Rivero, de Bolivia, ganó en tres sets a Jimena Gómez, de Costa Rica, por 11-6, 11-9 y 11-6 en el Grupo 2.

Las acciones del Mundial Juvenil de Racquetbol Santo Domingo 2025 continúan desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche de este lunes, donde cada día se obtienen más de 100 resultados.