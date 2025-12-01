Llibre y Najri unen fuerzas para defender el título de RD en las tres horas de Costa Rica

El automovilismo dominicano vuelve a tomar protagonismo internacional con la confirmación de Jimmy Llibre en la prestigiosa carrera de resistencia “Las 3 Horas de Costa Rica”, a celebrarse del 5 al 7 de diciembre como parte del campeonato GT Challenge de las Américas.

Este año, la participación cobra un significado especial debido al respaldo directo del destacado piloto dominicano Alfredo Najri, una de las figuras más influyentes y competitivas del automovilismo regional.

Llibre competirá al volante del Lexus del también piloto Alfredo Najri, quien actualmente lidera el campeonato por 3 puntos. Aunque Najri no podrá estar presente en esta última fecha por compromisos comerciales en China, su decisión de ceder el auto y confiar la representación del equipo a Jimmy Llibre reafirma su compromiso con el país y con mantener el liderazgo dominicano en la pista.

Como muestra de confianza y compromiso con el país, Najri eligió a Jimmy para representar su equipo y defender los colores de la República Dominicana.

“Vamos a defender el título, a buscar el mejor resultado posible y coronarnos campeones, representar a mi país siempre será un honor, y saldremos a darlo todo por la bandera y por la afición dominicana”, expresó Jimmy Llibre al confirmar su participación.

Si Jimmy Llibre gana la carrera, República Dominicana conquistaría nuevamente el campeonato, consolidando el dominio de los pilotos dominicanos en la categoría y elevando el valor del país como referente en el automovilismo regional.

Esta participación se convierte también en un fuerte impulso de marca país, demostrando el talento, la disciplina y el nivel competitivo de los atletas dominicanos en escenarios internacionales.

Con esta última fecha del campeonato, Llibre se prepara para asumir un reto de alta exigencia, llevando consigo la responsabilidad de un título en juego y el orgullo de representar a toda una nación.