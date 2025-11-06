Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

COD lleva Academia Olímpica a los dirigentes de Peravia

Una de las sesiones de la Academia Olímpica del COD.

La Academia Olímpica del Comité Olímpico Dominicano (COD) trasladará sus talleres este fin de semana a la provincia Peravia, para impartir el curso de Gestión Deportiva y Valores Olímpicos destinado a los dirigentes deportivos de dicha ciudad.

El curso, que cuenta con el auspicio del programa Solidaridad Olímpica del COD, se realizará desde este viernes 7 y hasta el domingo 9 de noviembre en las instalaciones de extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), extensión de Baní, con la finalidad de instruir y fortalecer los conocimientos de los dirigentes y entrenadores sobre la gestión y manejo de entidades deportivas.

La información fue dada a conocer por el ingeniero Pedro Julio Quezada, director de la Academia Olímpica del COD, a través de un despacho de prensa.

Durante los tres días de capacitación se estarán desarrollando y discutiendo de forma interactiva una decena de temas, los cuales serán expuestos por expertos en la materia.

Se tratarán temas desde los aspectos gerenciales, médicos y psicológicos hasta el uso de la inteligencia artificial aplicada al deporte.

Dentro de los expositores se encuentran Pedro Almonte, Máximo Abreu, la doctora Lisette Sánchez, Bárbara Hernández, Carolin Sosa y José Antonio Tejeda.

Además, al final del curso, a cada participante se le entregará un material de apoyo para reforzar los aspectos tratados y un certificado por haber completado el taller

