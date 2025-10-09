Vicepresidenta Raquel Peña y ministro Kelvin Cruz conmemoran el Día de los Clubes

La vicepresidenta Raquel Peña, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezaron este jueves la conmemoración del Día Nacional de los Clubes, con un almuerzo de confraternidad donde repasaron los avances de los más de 60 polideportivos que serán construidos por el Ministerio de Deportes con el apoyo del presidente Luis Abinader.

"Es un gran honor poder acompañarles en esta fecha que celebra el compromiso y la entrega de los clubes, que son el corazón de las comunidades. A quien entra a un club deportivo, le cambia la vida. Es un mundo sano que va más allá de la propia práctica deportiva", afirmó la vicepresidenta Peña en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa.

Peña también resaltó el reciente anuncio de 2,000 millones de pesos que serán destinados a construcciones deportivas a nivel nacional.

El ministro Cruz repasó los avances y recordó que ya se han entregado 27 instalaciones deportivas durante su gestión.

"Hemos asumido seriamente el compromiso de que el Día Nacional de los Clubes no sea un día más. Los clubes son el motor, el horno que produce nuestros atletas. El año pasado, en este mismo escenario, se anunciaron los trabajos y varios clubes ya han comenzado y otros que ya han recibido el 20 por ciento de los fondos", aseguró Cruz.

El funcionario agregó que se han entregado "27 obras en un año, y más de 20 son de clubes" y que el domingo pasado se anunciaron 25 techados multiusos más en todo el territorio nacional, junto con las reparaciones de los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega, así como el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana, con una inversión de 2,000 millones de una transferencia extraordinaria, de dinero incautado por acuerdos con la justicia dominicana y que será devuelto a la República Dominicana através de la juventud con obras deportivas.

El inmortal Víctor Hansen, presidente del Club Los Mina, acompañado del directivo José --Pepe-- Jáquez, al momento en que la vicepresidenta y el ministro de Deportes rendíán homenaje a esa emblemática institución en el Día de los Clubes.cortesía olga lidia De la cruz.

En el acto fueron reconocidos los clubes Sameji, representado por Miguel Balaguer; Los Mina, por Víctor Hansen y José (Pepe) Jáquez; Los Laguneros de San Cristóbal, por Francisco Presinal; y Mauricio Báez, por José (Boyón) Domínguez.

Roberto Ramírez, presidente de Fedoclubes, dio las palabras de apertura, afirmando que "es un orgullo que la vicepresidenta Raquel Peña comparta con nosotros el Día Nacional de los Clubes. Agradecemos al ministro Kelvin Cruz por dar carácter a esta fecha", en la que recordó el 45 aniversario del vil asesinato de cinco jóvenes del Club Héctor J. Díaz.

Los jóvenes, conocidos como "los cinco mártires", son: Radhames Peláez Tejeda, Rubén Darío Sandoval, Víctor Fernández Checo, Reyes Florentino Santana y Geraldo Bautista Gómez.

Ángel de la Cruz, director de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, resaltó la importancia de la fecha y el esfuerzo de los gestores clubísticos.

Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional, destacó que Cruz y el Gobierno hayan colocado a los clubes en su agenda.

Rubén Tejeda, miembro del ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano, y Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, también estuvieron en la mesa de honor.

Entre los exatletas, estuvieron presentes los medallistas olímpicos Féliz Díaz, Gabriel Mercedes y Luisito Pie, así como Milagros Cabral, ex capitana de las Reinas del Caribe.