Leading Women República Dominicana 2026

Durante una emotiva ceremonia celebrada en el hotel El Embajador, Adlatina y Advertising Age (Ad Age), realizaron la entrega de los reconocimientos de la segunda edición de ‘Leading Women República Dominicana’.

La iniciativa se desarolla en alianza con la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (Adecc), con el propósito de visibilizar el liderazgo femenino y su impacto en el desarrollo de la industria.

En su edición 2026, la distinción fue otorgada a 14 profesionales que, desde sus respectivos espacios, están marcando el rumbo de la industria en el país, consolidando un liderazgo que inspira, transforma y abre camino a nuevas generaciones.

En su discurso, Belén Martínez, CEO de Adlatina, destacó la importancia de seguir impulsando espacios que reconozcan el talento y la trayectoria de las mujeres en la región.

Claudia Montás, Belén Martínez y Mario de Ferrari.SILVERIO VIDAL/LD

Gisselle Díaz, Juan Gabriel Díaz, Claudia Nivar, Simón Grullón y Nicole Bencosme.SILVERIO VIDAL/LD

Chantal Gil y Katherine GómezSILVERIO VIDAL/LD

Fidel Larriva, Bangie Duluc y Minerva Báez.SILVERIO VIDAL/LD

Esther Núñez de Guerrero y Gabriela Álvarez GuerreroSILVERIO VIDAL/LD

Ana García, Emilia Villamarin, Francisco Moreta, Denisse Carrasco y Jatna BoyeroSILVERIO VIDAL/LD