Marileidy gana medalla de plata, McLaughlin-Levrone gana en los 400 metros

Con un tiempo de 47.98, fue superada por la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien se llevó la medalla de oro con un tiempo de 47.78.

Sydney McLaughlin-Levrone gana la final de los 400 metros en el Campeonato Mundial de atletismo por delante de Marileidy Paulino y Salwa Eid Naser.AFP

Listín DiarioTokio, Japón

Marileidy Paulino se quedó con la medalla de plata en la final de los 400 metros del Campeonato Mundial de atletismo que se celebra en Tokio, Japón.

Paulino, con un tiempo de 47.98, fue superada por la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien se llevó la medalla de oro con un tiempo de 47.78.

El tercer puesto y la medalla de bronce quedó en las piernas de Salwa Eid Naser, de Bahreín, con 48.19.

El tiempo de Marileidy se constituyó en una nueva marca para atletas dominicanos.

Completaron la prueba Natalia Bukowiecka, de Polonia, 49.27, Amber Anning, de Gran Bretaña, 49.36, Roxana Gómez, de Cuba, 49.48,Henriette Jaeger, de Noruega, 49.74 y Nickisha Pryce, de Jamaica, 49.97.

