Giovanny Núñez y Manuel -Varilla- Lugo serán inmortales de SPM

Geovanny Núñez, probablemente la mejor softbolista salida de la región Este y una de las más grandes jugadoras del país, será inmortalizada en su ciudad.

Además de Núñez, los miembros del Comité Permanente también escogieron a Manuel Lugo Barinas (Varilla Lugo), con lo cual se elevan a seis deportistas escogidos de ocho que serán inmortalizados este año.

Núñez, conocida en el argot del softbol como “La Yova” y Varilla Lugo, será exaltada dentro de la Clase Inmortal 2025 que celebrará el Salón de la Fama del Deportista Petromacorisano el domingo 14 de septiembre.

Se trata de la primera mujer anunciada para ser inmortalizada en el décimo quinto Ceremonial que tendrá lugar en el auditorio Don Francisco Comarazamy, de la alcaldía provincial, precisó hoy el presidente del Salón de la Fama.

Reymundo Gantier indicó que se unirán a los elegidos previamente Leonny De León, en balonmano, y los ex peloteros Arturo DeFreites, Silvano Queda y Rafael Sánchez Cabrera (Patón).

Gantier rememoró que Núñez fue un prominente miembro de la selección nacional de softbol que ayudó al país a ganar múltiples medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como campeonatos regionales propios de esa disciplina. En iguales términos se expresó sobre Varilla Lugo, inmortalizado en baloncesto en 1969 por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Originaria de la Provincia de San Pedro de Macorís, sus padres Marcelo Núñez De Los Santos y Daysi María García, es la mayor de cuatro hermanos: Luisa, Aida Yulissa y Wilkin.

Esta joven se inicia en la disciplina del softbol en el complejo deportivo de San pedro de Macorís bajo las enseñanzas del dirigente de softball femenino Rafael Rincón (La Chula).

Sus primeros pasos en la selección de softball fueron en los Juegos Nacionales de La Romana 2000. Desde esa fecha hasta el 2017, la Núñez acumulo impresionantes números y récords para de esa manera convertirse en la bateadora más temible de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.