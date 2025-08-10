Ministro de Defensa supervisa área contemplada para competencia de Tiro

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, encabezó este la visita del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas al Campo de Tiro Militar Sierra Prieta, con el propósito de conocer los detalles y el progreso de la construcción de las canchas de tiro de precisión olímpico, que se ha contemplado como escenario para las competencias de tiro durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante la inspección en Sierra Prieta, las autoridades recibieron explicaciones sobre los estándares técnicos internacionales aplicados en las instalaciones y el cronograma de trabajo para entregarlas a tiempo.

El objetivo es garantizar espacios modernos, seguros y certificados, tanto para atletas como para jueces.

“Estos Juegos serán un referente en la región por la calidad de sus escenarios y el nivel de organización que estamos poniendo en marcha desde ya, en adición a las responsabilidades propia de la seguridad del evento internacional”, expresó el ministro Fernández Onofre durante el recorrido.

Además el ministro Fernández, también participó el general Diego Colón, quien está a cargo de la seguridad los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrará desde el 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, conmemorarán el centenario del nacimiento de esta histórica justa regional.

Se espera la participación de más de 6,000 atletas provenientes de 37 delegaciones, quienes competirán en más de 30 deportes y alrededor de 60 disciplinas.

En total, la cita deportiva tendrá 40 deportes y 56 disciplinas, con un estimado de 470 pruebas a lo largo de 16 días de competencias