Ministro Kelvin Cruz considera a Marileidy Paulino como “un referente” del deporte dominicano

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, resaltó las cualidades de la campeona olímpica de los 400 metros planos, Marileidy Paulino, durante una visita que realizó la atleta al funcionario en su despacho.

Cruz mostró su regocijo por la visita de la atleta la mañana de este martes 5 de noviembre. “Muy feliz de recibir en la mañana de hoy al orgullo dominicano Marileidy Paulino, una súper estrella del atletismo, del deporte internacional”, dijo Cruz.

Destacó la medalla de oro ganada por la velocista dominicana en los Juegos Olímpicos de París 2024 este año.

Agradeció la visita de la deportista, quien también ganó dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Cruz y Paulino conversaron sobre distintos temas del deporte dominicano.

El ministro refirió “el gran orgullo” sentido hacia a la atleta a quien le señaló “la gran motivación que tú te has convertido para todos los dominicanos, no solamente para los que te admiramos, sino para los jóvenes, los niños, los atletas en sentido general; de verdad que te has convertido en un referente, en una marca personal que inspiras mucha alegría y sobre todo mucha esperanza”.

Además, destacó la “historia de éxito y de superación, de esfuerzo y de sacrificio, que es un motivo de orgullo para todos nosotros”.

De igual manera resaltó todo lo que hace la atleta por la República Dominicana con sus actuaciones. “Gracias por poner a ondear nuestra bandera en playas extranjeras y sobre todo para tener ese gran orgullo que nos eriza la piel cuando escuchamos el himno nacional al ganar una medalla de oro en unos juegos olímpicos”.

Paulino agradeció al ministro Cruz el haberla recibido y reconoció el gesto de que el funcionario se comunique con los atletas.

Dijo que “muchos atletas desearían recibir una palabra de un ministro y de verdad que usted lo está haciendo y lo felicito”.

Y agregó: “No soy la única (atleta) aquí y sé que con usted todo podría ser diferente”.

Además de campeona olímpica, Marileidy Paulino se ha consagrado dos veces como campeona mundial y este mismo año conquistó la Liga Diamante del atletismo en los 400 metros planos.