Cavendish supera la marca de Merckx de más etapas ganas en el Tour de Francia

Mark Cavendish escribió un nuevo capítulo en la historia del Tour de Francia en la que se espera sea su última aparición en la competencia más importante del ciclismo.

El veterano velocista superó el récord de Eddy Merckx de más etapas ganas en el Tour de Francia con su 35ma victoria el miércoles.

El británico de 39 años aceleró al final para ganar la quinta etapa del Tour y dejó atrás a sus rivales a 100 metros de la meta. Cruzó la línea por delante de Jasper Philipsen antes de saltar a los brazos de su compañero.

El dos veces campeón Tadej Pocagar retuvo el maillot amarillo de líder, pero el día fue completamente para Cavendish.

Cavendish empató el récord de Merckx de 34 victorias en el Tour de Francia 2021 y estuvo cerca del 35mo en la séptima etapa del año pasado, pero fue superado en la línea por Philipsen antes de chocar al día siguiente y fracturarse la clavícula.

Merckx, un belga considerado el ciclista más dominante de la historia, ganó 34 etapas individuales del Tour entre 1969 y 1975.

La decisión de Cavendish de una oportunidad más rindió frutos.

Después de su carrera 2023 terminó de forma anticipada, Cavendish decidió aplazar su retiro un año más para tener otra oportunidad.

Finalmente Cavendish hizo historia en el ciclismo —16 años después de que ganó su primera etapa en el 2008.

Otros ciclistas estaban felices por Cavendish, varios se detuvieron para hablar y darle un abrazo tras la carrera de 117,4 kilómetros entre Saint-Jean-De-Maurienne y Saint-Vulbas.

Merckx consiguió sus triunfos en la década de los sesenta y setenta en una era en la que dominó tanto que se ganó el sobrenombre de “El Canibal”. A diferencia de Merckx, quien ganó un récord de cinco Tours, Cavendish nunca ganó el título como especialista en sprints.

Pero la velocidad, destreza y longevidad con respecto a otros velocistas no tienen igual en el Tour.

Cavendish dos veces ganó el maillot verde al mejor sprinter y ganó etapas en las tres carreras del Grand Tour —Francia, Giro de Italia y Vuelta a España— además de ser campeón del mundo 2011.

Cavendish tuvo problemas en las primeras tres etapas del Tour. En el primer día pareció tener problemas de estómago y por el calor.

Pero eso no daño su confianza.

“Sé cómo funciona, mi entrenador y todos los que me rodean saben cómo funciona. Si todos supieran cómo es, todos serían ciclistas y mi trabajo sería más complicada”, aseguró Cavendish el miércoles. “He disputado 15 veces el Tour de Francia. No me gusta tener días malos, no me gusta sufrir, pero sé que sólo está en mi cabeza y empujo para seguir”.