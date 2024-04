Valerio defiende liderato en Ciclismo Máster Cibao este domingo

La liga de Ciclismo Master del Cibao (CIMACI), abre sus puertas nuevamente este domingo con la 2da Prueba Puntuable en un recorrido de 57 kilómetros y teniendo como campeones defensores de la primera etapa a Johan Valerio (Master A), Augusto Sánchez (Master B), Omar Ruíz (Master C) y Raquel Restituyo (Femenino), entre otros.

Para las categorías Master A, B, C, D, Premaster, recreativas A y B, el director de carrera del evento, Ramón Cornielle, informó que los ciclistas saldrán a la altura de la Constructora Mar, bajando a Cienfuegos, retornando antes de cruzar la autopista Duarte y concluyendo nuevamente en Constructora Mar.

El reputado técnico también indicó que para las categorías Sport y Femenina el recorrido sólo será de 33 kilómetros, saliendo desde la misma (Constructora Mar) cambiando el retorno a la altura de la Planta de Gas (10kms), en el giro previo a la Autopista Duarte.

Asimismo, Cornielle indicó que los demás campeones de la pasada carrera saldrán encabezando sus pelotones por niveles: Berdni Parra en la (Sport) a las 7:00 AM, Restituyo en la (Femenina) a 2 minutos de diferencia (7:02 AM), Johan Valerio (Master A) 7:07 AM a 5 minutos después, y así sucesivamente, 7:12 AM, Augusto Sánchez (Master B), 7:17 AM, Jorge de León (Recreativa B), 7:22 AM, Adrián Bautista (Premaster) , 7:27 AM, Pedro Guzmán (Recreativa A), 7:29 AM, Omar Ruiz (Master C), 7:31 AM, Lorenzo Faña (Master D).

El director técnico agregó que para la carrera utilizará a Víctor Gonzalez para dirigir el equipo de Jueces del Colegio de Comisarios UCI.

De su lado, Vladimir Camarena, presidente de CIMADI señaló que, al poder poner a correr a todas las categorías juntas, saliendo la última (Máster D) a las 7:31 AM, la carrara estaría aproximadamente a las 9:20 AM, momento en que iniciará la premiación para tratar de culminar antes de las 10:00la mañana.

Camarena también agregó que como cada carrera contarán con el apoyo logístico de la Policía Nacional, la DIGESETT, Defensa Civil y el 911.