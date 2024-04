"Francisco Camacho ha hecho lo que ha podido", dice Alberto Rodríguez

A casi cuatro años de ser designado como la cabeza del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), más de una podrían ser las apreciaciones sobre lo que ha sido la gestión de Francisco Camacho.

Aunque más que una evaluación fue más bien una opinión, Alberto Rodríguez, director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), afirmó que Camacho ha hecho un trabajo decente como ministro de Miderec.

“Lo primero es que Camacho es un compañero de partido, además de que yo no soy la persona indicada para calificarlo ni evaluarlo, tiene que ser quien consume, pero yo entiendo que ha hecho un trabajo decente en lo que ha podido, porque yo veo que las federaciones no se quejan como antes de que el gobierno no les daba el dinero, él se los da primero inclusive”, sostuvo Rodríguez durante su participación en el El Café Deportivo del Listín Diario.

“Él ha cumplido con las federaciones, porque él viene de una y sabe las necesidades. Los ciclos olímpicos de los atletas dominicanos han sido aceptables”, añadió.

Rodríguez explicó que desde su llegada al Inefi, se ha mantenido con la entera disposición de ayudar a Miderec en lo que esté al alcance, ya que entiende que las cargas pesan menos si la levantan dos.

“Nosotros estamos para ayudarlo, porque obviamente no puede hacerlo todo, a veces la gente dice ¿y por qué lo hace Inefi y no Miderec?, pero lo que sucede con eso es que hay cosas que ellos quizás no pueden hacerla por cualquier razón”, dijo el destacado cronista deportivo.

¿Alberto Rodríguez a Miderec?

No son secretos los rumores que “se dicen tras bastidores” de que Rodríguez podría estar en la mira para ocupar el cargo de ministro de Deportes en caso de que el presidente Luis Abinader resulte reelecto. Sobre esto, el actual director del Inefi considera que es una decisión del jefe de Estado, pero que él es un “soldado” del mandatario.

“Yo soy un aliado del deporte, si el presidente entiende que me puede poner, o dejarme en Inefi, yo lo acepto como un soldado. No puedo negar que en cada pueblo, en cada patio que voy, la gente me menciona el tema deportivo, y me identifica con el deporte, pero solamente Dios y el presidente saben dónde yo iría”, enfatizó Rodríguez.

El activista político del PRM dijo también que a pesar de que su nombre se ha “bailoteado” en varias ocasiones para ese puesto, nunca ha tenido el enfoque de que esa es la posición que él necesita para hacer su trabajo, no obstante, reiteró estar a disposición del presidente.