Francia tendrá un consulado especial por las Olímpiadas de este 2024

RFI: Estamos en el recién estrenado 2024. ¿Cómo avanzan los preparativos?

Lambis Konstantinidis: Ahora estamos en la fase de pruebas, repeticiones y los simulacros para estar listos para el próximo verano. La planificación está prácticamente terminada. Estamos haciendo pruebas cada día. El verano pasado hicimos 25 pruebas en diferentes disciplinas. Tenemos otras que vienen en unas semanas. Estamos hablando de un esfuerzo muy grande, es un gran proyecto y cada día estamos probando cómo va a funcionar.

RFI: ¿Qué va a diferenciar a París 2024 del resto de ediciones olímpicas celebradas hasta ahora? ¿Cuál va a ser su seña de identidad?

Lambis Konstantinidis: Serán los juegos abiertos al mundo. Queremos que la gente viva la experiencia gracias a una ceremonia de apertura en el centro de la ciudad: es decir, en el río Sena para los Juegos Olímpicos y en la plaza de la Concorde para los Juegos Paralímpicos. Tendremos por primera vez una maratón abierta al público, donde la gente puede venir y correr en la misma ruta que los atletas Olímpicos.

RFI: ¿París 2024 se sirve del legado que ya tiene París?

Lambis Konstantinidis: La idea es que los JJ.OO. puedan ayudar a París, para mejorar unas zonas, en particular el departamento de Seine Saint-Denis. Hemos construido una nueva alberca, en una zona donde el 50% de los niños no sabe nadar. Hemos también trabajado mucho con las autoridades para que se limpie el Sena. También hemos trabajado mucho sobre el tema de la accesibilidad en los espacios públicos y para brindar acceso al trabajo a poblaciones que están alejadas del mercado laboral por no tener ciertas competencias. Entonces gracias a los Juegos Olímpicos tenemos más de 150.000 puestos de trabajo para este proyecto.

RFI: ¿Qué va a pasar con los transportes? Hay inquietud por la movilidad: ya sabemos que se van a incrementar las tarifas de transportes y eso no ha sentado muy bien a los parisinos.

Lambis Konstantinidis: Las autoridades han anunciado un programa para ayudar a la población a programar sus viajes. Han pedido a la gente comprar sus boletos con anticipación para evitar filas interminables en las estaciones en el periodo de los juegos y el precio por día es bastante bajo, más bajo que en otras ciudades europeas.

No cambia nada para los parisinos que ya tienen todos sus pases para ir a trabajar. Las tarifas son las mismas. Es una motivación que han dado las autoridades a la gente de comprar sus boletos en anticipación. Lo importante es que va a haber más trenes, más estaciones y mayor frecuencia de trenes.

RFI: Se ha hablado muchísimo de la seguridad en París en los últimos meses. ¿Hasta qué punto preocupa este factor al comité organizador?

Lambis Konstantinidis: el prefecto de policía anunció hace unos días medidas y cuáles serán las zonas de control. No queremos dar la impresión de una militarización de París, pero hay un dispositivo muy serio, muy bien planificado. Llevamos más de siete años trabajando con las autoridades sobre este tema y tenemos planes para todos los escenarios posibles.

RFI: Ustedes quieren además ser coherentes con una candidatura que pretende ser respetuosa con el medio ambiente. Se han conocido que en las habitaciones de los atletas se han colocado unas ventanas con filtros antisolares que reducen el calor en 6°, pero al mismo tiempo, la ausencia de medios de refrigeración y de climatización en la villa olímpica podría afectar un poco al rendimiento de los atletas si se genera un verano canicular. ¿Cómo van a solventar este problema si se sobrepasan las temperaturas esperadas?

Lambis Konstantinidis: Construimos una villa resiliente al clima de los años 2050. No solo hay filtros en las ventanas, también tenemos sistemas de refrigeración. Tal y como están instalados no tienen el mismo impacto al medio ambiente como el aire acondicionado clásico. Hemos hablado mucho con las delegaciones para explicar este método que puede asegurar una temperatura de los 25° o 26° si afuera la temperatura supera los 35°. Si los comités olímpicos nacionales e internacionales necesitan un servicio más adaptado, lo podemos ver caso por caso y autorizarlo, pero a su cargo.

RFI: ¿Cómo se especula que podrían ser los Juegos Paralímpicos? Ustedes tienen la intención de que tengan una identidad propia y que no sean un anexo los Olímpicos.

Lambis Konstantinidis: Los JJ.OO. son únicos y queremos dar a los Juegos Paralímpicos la misma pasión. Tienen su propia identidad porque tenemos otros atletas, otros deportes. Por primera vez los Juegos Paralímpicos van a tener una ceremonia de apertura fuera del estadio.

Pero tienen el mismo espíritu: por eso por primera vez en la historia de los Juegos les hemos dado el mismo lema. Hemos hecho un gran esfuerzo con todos los medios de comunicación para que se promocionen los Juegos antes y durante. Queremos abrir una nueva página en la historia del movimiento paralímpico.

RFI: ¿Qué herencia van a dejar estos Paralímpicos aquí en París?

Lambis Konstantinidis: Primero la herencia en las infraestructuras, en los espacios públicos en París y en otras ciudades, para mejorar la accesibilidad con rampas y señalización. También en los clubes deportivos que tenemos que hasta ahora no tenían mucha infraestructura o entrenadores para gente con discapacidad. Ahora tenemos financiamientos gracias a los Juegos Olímpicos. El Estado eliminó por ejemplo impuestos sobre las prótesis y todas las herramientas para el deporte paralímpico.

RFI: ¿Quedan muchas plazas para asistir a los Olímpicos y a los Paralímpicos o no queda ya nada?

Lambis Konstantinidis: Para los Paralímpicos tenemos todavía a plazas, pero estamos invitando a la gente a no esperar hasta el último minuto porque tenemos precios muy buenos para toda la familia. El concepto es que tenemos 7 disciplinas paralímpicas en el centro de París y se puede fácilmente pasar de una prueba a otra el mismo día. Entonces no deben tardar mucho porque tenemos boletos pero no por mucho tiempo.