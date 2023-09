Ganador de Copa Rotativa al Marlin Azul del Club Náutico será definido en la jornada final

Tras concluir la segunda jornada del XXXII Torneo Internacional de Pesca al Marlin Azul que organiza el Club Náutico de Santo Domingo, cuatro pescadores acumulan la misma cantidad de puntos, lo que podría adelantar una gran final para definir cuál de ellos será el portador de la Copa Rotativa en disputa.

Los expertos de la vara y el carrete Santiago Gabriel, en lancha Lasik, Cristian Mota (Euphoria) Rafael Martínez (Seaguapa) y Orlando Navarro abordando Hook Up, contabilizan dos piezas liberadas cada uno para un acumulado de 600 puntos. Si bien es cierto que en pesca “el que empata pierde”, no cabe dudas que cada uno de ellos luchará por obtener la mayor puntuación y de ese modo recibir el codiciado trofeo.

En el caso de Gabriel y Mota, ambos se inscribieron en la categoría A, mientras que Martínez y Navarro lo hicieron en la categoría Club.

Otros destacados hasta el momento son Will Manning (Delta Down), con 450 puntos; Bryan Ramos (Doña Lucy), José Armenteros (Minchía) y Faustino García en Fresh Air, con 300 puntos cada uno.

La primera aguja del segundo día de pesca fue liberada por Juan Carlos Puig en Pícara, mientras que Bryan Ramos, en Doña Lucy, logró la última liberación. Durante la jornada fueron retornados a su hábitat 20 ejemplares, de los cuales dos correspondieron a la especie Vela y el resto azules. Tanto Will Manning, en Delta Down, Rafael Martínez en Seaguapa, como Orlando Navarro, en Hook Up, lograron dos liberaciones cada uno.

Los equipos

Overkill se mantiene en la primera posición con 900 puntos, seguido por Keep Fishing con la misma cantidad. Los Indomables (600) y en cuarto lugar Arrecho Fishing Team, con 300 tantos. El combinado puntero está conformado por Rhanses Carazo en Pícara; Lorenzo Ferrer (Hook Up) y Faustino García en Fresh Air. El de segunda mayor puntuación lo integran Rafael Caicedo en Doña Lucy; Rafael Martínez (Seaguapa) y Horacio Read en Mamina.

Doña Lucy domina en lanchas

En la categoría A Doña Lucy alcanzó los 1,500 puntos, seguida por Lasik (1,050) y Euphoria con 900 tantos. Las embarcaciones dominantes en el nivel Club son Hook Up, 900 puntos; Seaguapa (600) y Minchía con 300 tantos. La nave puntera está abordada por Rafael Caicedo, Joselo Hernández, Ricardo Quiñones y Bryan Ramos.

En el torneo participan lanchas y pescadores de Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y el anfitrión República Dominicana, bajo la dirección de Alfonso Khouri.