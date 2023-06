Miguelina “La abanderada”

Otro emocionante capítulo se abre en la vida deportiva de la boxeadora Miguelina Hernández, pues será la encargada de portar la bandera nacional por República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El mérito lo compartirá junto al judoca Medickson Del Orbe, de la selección nacional de judo.

Para Miguelina, esta designación la tomó por sorpresa, mientras se encontraba practicando junto a sus compañeros de la selección nacional de boxeo.

“Cuando me lo dijeron no lo creí, me siento muy emocionada, es una responsabilidad muy bonita cargar con la bandera de tu país. Es más que un honor y una motivación más para dar lo mejor de mí”.

Estas declaraciones fueron concedidas al reportero José Miguel Flores, del espacio Momento Deportivo, que produce Héctor García en RTVD Canal 4.

“Ha sido una noticia, no me la creí, me siento muy emocionada, es una responsabilidad, y cargar con esa bandera. Es un honor,

Pionera en Tokio

Hernández, participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde se convirtió en la primera mujer dominicana en ver competir en esta disciplina.

Cayó ante Mary Kom Hmangte, representante de La India en la categoría de los 51 kilogramos.

Junto a ella, también participó María Moronta, quien logró el primer triunfo femenino para el país.

Lo hizo al derrotar a la canadiense Myriam Da Silva.

Estudios a la par

Hernández actualmente cursa el sexto semestre en la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Nacional Evángelica (UNEV) y afirma que aunque en ocasiones se le presentan situaciones en sus responsabilidades académicas, siempre se pone al día.

“Para todo hay que sacar tiempo, a veces se me hace difícil cuando estoy fuera del país por los cambios de horario, pero solo hay que organizarse para tener buenos resultados, cuando tengo alguna situación me comunico con los profesores y cumplo con mis asignaciones”.

El tiempo sin la familia

La nativa de Guachupita, confiesa que es bastante difícil para ella, algunos momentos en donde está alejada de su familia por sus distintos compromisos de entrenamientos fuera del país.

“Me he perdido de muchos momentos especiales. Por eso cuando tengo tiempo de compartir con mi familia, lo aprovecho al máximo. Este día de las madres, por ejemplo estuve fuera del país y me sentí nostálgica, al no compartir con mi madre y toda mi familia”.

Su mayor fanática

También dijo que su madre, Josefina García, anteriormente era enemiga del boxeo, pero que ya se ha convertido en su mayor fanática.

Miguelina posando con sus guantes y una sonrisa de mucha confianza en sus prácticas.José Miguel Flores

Disciplinada

Hernández asegura que en su corta carrera se ha esforzado por forjar un buen comportamiento dentro y fuera del ring.

Una postura que adopta desde pequeña y que la ha ayudado a convertirse en un referente del boxeo.

Boxeo en las escuelas

“El boxeo puede ser incluido para fomentar la defensa personal en los niños, además de que sería una buena oportunidad para detectar temprano el talento”.