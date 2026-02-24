Los campos de golf más exclusivos (y caros) de EEU

Hola Fiebruses. La tendencia del golf es la de la girar hacia la exclusividad total en algunos clubes de golf. A pesar de que mucha gente tiene los recursos económicos, lo cierto es que en algunos “clanes” el dinero no lo es todo. Veamos:

Augusta National Golf Club (Georgia): Con solo 300 miembros (incluidos multimillonarios como Warren Buffett y Bill Gates), el Augusta National es la sede del Masters. El club ofrece muchas comodidades únicas para los miembros, incluidas diez cabañas de alojamiento, una de ellas construida para el presidente Dwight D Eisenhower. La famosa Casa Club de hormigón se construyó en 1854 y en ella destaca el “Masters Club”, una sala de reunión privada exclusiva para los miembros. En el ANGC no existe un proceso de solicitud, pues los nuevos miembros son invitados solo cuando una vacante queda disponible (generalmente por fallecimiento o renuncia de un miembro actual). Aunque es extremadamente exclusivo, su cuota de iniciación es relativamente "baja" para su estatus, y se estima entre los $40,000.00 y $500,000.00, con cuotas anuales de unos $30,000.00.

Pine Valley Golf Club (Nueva Jersey): Fue fundado en 1913 por un grupo de golfistas aficionados que se inspiraron en los mejores campos de Escocia e Inglaterra. La ubicación es impresionante, con laderas onduladas llenas de dunas de arena, pinos y peligros naturales. Con menos de 1.000 miembros, la membresía no está abierta a solicitudes e incluso los invitados de los miembros deben tener un hándicap bajo para jugar.

Hasta 2021 solo permitía hombres, pero luego eliminaron las restricciones de género en sus estatutos y desde hace varios años un número muy selecto de mujeres fueron bienvenidas. Es considerado frecuentemente como el mejor campo de EEUU y uno de los más difíciles de acceder. Es un club privado de membresía por invitación de la junta directiva. La cuota de iniciación se estima en alrededor de $500,000.00.

Cypress Point Club (California): El club fue fundado en 1928 y fue diseñado por Alister MacKenzie, quien también diseñó el Augusta National. Ubicado en la península de Monterrey, es conocido por sus espectaculares hoyos junto al Océano Pacífico. Solo tiene unos 250 miembros, requiere un patrocinador interno para ser considerado, y la lista de espera puede superar los 7 años. Un promedio de 30 golfistas son autorizados a jugar por día. Se cree que la tarifa de iniciación supera los +$250,000.00, con cuotas

anuales extremadamente altas, aunado a que el club divide sus gastos operativos anuales equitativamente entre todos los miembros, independientemente de cuánto jueguen.

Shinnecock Hills Golf Club (Nueva York): Ubicado en Southampton, es uno de los clubes más antiguos de EEUU y será la sede del U.S. Open de este año. Sólo puedes jugar allí si te acompaña un miembro, y buena suerte para conseguir un tee time, que debe ser solicitado con meses de antelación. Con la casa club de golf más antigua de los EEUU (1892), el campo, ubicado a lo largo de Shinnecock Hills, fue diseñado por el arquitecto de golf William Flynn. La tarifas de iniciación rondan en los US$250.000.00.

Menciones especiales: Oakmont Country Club, Merion Golf Club, Aronimink Golf Club, Caves Valley Golf Club, y Winged Foot Golf Club