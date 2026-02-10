TGL: La liga de golf física-virtual que rompe esquema

Desde hace mucho vengo hablando sobre el auge de los centros virtuales para la práctica del golf (similares a Hoyo 20).

Hace un tiempo fue lanzada la TGL, una liga de golf en la que confluyen el deporte virtual y físico que ha ido incrementando su popularidad y que va ganado terreno en el gusto del golfista y del público en general. La TGL, presentada por SoFi, es una liga de golf asociada al PGA TOUR que fusiona tecnología avanzada y acción en vivo, y que es transmitida en horario “prime time”.

Incluye a las principales estrellas del PGA TOUR con cuatro jugadores asignados a cada equipo. Cada partido de TGL presenta a tres jugadores compitiendo por equipo en una competencia de aproximadamente dos horas que ofrece un nuevo enfoque del deporte con tecnología, innovación y la participación de los fanáticos.

La sede, especialmente diseñada para el evento, es el SoFi Center ubicado en Palm Beach Gardens, Florida, y combina un campo virtual con un complejo de juego corto (el primero en su tipo), creando una experiencia única para los fanáticos en las gradas y los que lo siguen a través de la TV en todo el mundo a través de las plataformas de ESPN.

¿COMO FUNCIONA? Cada equipo jugará cinco partidos de temporada regular. Antes de cada partido, los dos equipos participantes de la noche nombran a tres competidores por bando (un jugador de cada equipo se sienta en cada partido). Cada juego de la temporada regular será un partido de 3 contra 3 de 15 hoyos con dos componentes distintos: los primeros nueve hoyos (se denominan "Triples"), se jugarán 3 contra 3 con tiros alternados. Los tres jugadores de cada equipo se alternan quién pega el tiro de salida, y luego los tres rotan quién sigue a partir de ahí.

Los segundos seis hoyos (o "Singles"), son competencias de uno contra uno. Cada jugador jugará dos hoyos durante la sesión: el jugador 1 jugará los hoyos 10 y 13, el jugador 2 los hoyos 11 y 14, y el jugador 3 jugará los hoyos 12 y 15. Cada hoyo tiene un valor de un punto, y el equipo con menos golpes en un hoyo, gana el punto.

Los empates valen cero puntos y no se suman los puntos de un hoyo con el próximo. Cada hoyo vale un punto, a menos que un equipo lance el Martillo (The Hammer), el cual cuando se usa incrementa el valor de un hoyo, brindando a los equipos la oportunidad de aprovechar una ventaja, o poner a sus oponentes bajo una presión adicional. Cambia de posesión cada vez que se usa. El desempate de tiempo extra (si es necesario) consta de una competencia de 3 contra 3, y gana el equipo que pegue los dos tiros más cercanos a la bandera.

EL CAMPO: Dentro del SoFi Center se encuentra lo último en tecnología en un área de aproximadamente 97 x 50 yardas.

Lo más destacado es la enorme pantalla de 64x46 pies, 20 veces el tamaño de un simulador estándar. Los jugadores pegan a la pantalla desde un tee de salida de césped real a los fairways, “rough” o arena (las mismas usadas en el Augusta National). Para tiros de aproximadamente 50 yardas o menos, los jugadores pasan a un complejo personalizado llamado “Zona Verde”, un green de 3,800 pies cuadrados que incluye tres greens de 15x27 pies, cada uno equipado con 189 actuadores y gatos hidráulicos que cambian las pendientes para crear diferentes variedades de juego en cada hoyo.

También tiene varias posiciones de bandera que son cambiadas entre tiros a medida que el green se mueve lo cual cambia su configuración para recrear una zona diferente de pegada en el green, un realismo único en su clase.

FORMATO DE ANOTACIÓN: Se usa un sistema basado en puntos para los partidos de la temporada regular, repartido como sigue: 2 puntos por victoria ordinaria, 2 puntos por victoria en prórroga, 1 punto por pérdida en tiempo extra, y 0 puntos por pérdida en regulación. Los cuatro mejores equipos de la clasificación de la temporada regular avanzan a semifinales, y los dos ganadores de las semifinales competirán en la serie de campeonato al mejor de tres. Si hay un empate por un lugar al final de la temporada regular, el desempate se decidirá por el total de hoyos ganados.

JUGADORES Y EQUIPOS: Los equipos son los siguientes: Los Angeles Golf Club (propiedad de Alexis Ohanian, Serena Williams y Venus Williams), Atlanta Drive GC (propiedad de Arthur M. Blank), Boston Common Golf (propiedad de Fenway Sports Group), New York Golf Club (propiedad de Steven Cohen), The Bay Golf Club (propiedad de Marc Lasry's Avenue Sports Fund y Stephen Curry), y Jupiter Links Golf Club (propiedad de TGR Ventures y David Blitzer). Motor City Golf Club es el equipo más nuevo que se lanzará en 2027, y es propiedad de Middle West Partners. Entre todos los jugadores se suman 243 torneos ganados en el PGA Tour, 34 majors, y 834 semanas como No. 1 del mundo.

Los equipos están compuestos como sigue: ATLANTA DRIVE (Justin Thomas, Patrick Cantlay, Billy Horschel y Lucas Glover), BOSTON COMMON GOLF (Rory McIlroy, Keegan Bradley, Hideki Matsuyama y Adam Scott), JUPITER LINKS (Tiger Woods, Tom Kim, Max Homa y Kevin Kisner), LOS ANGELES GOLF CLUB (Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Justin Rose y Sahith Teegala), NEW YORK GOLF CLUB (Matt Fitzpatrick, Rickie Fowler, Xander Schauffele y Cameron Young), y THE BAY GOLF CLUB (Ludving Äberg, Wyndham Clark, Min Woo Lee, y Shane Lowry).

Es el golf virtual el futuro (ya presente) del golf? Sólo el tiempo lo dirá.