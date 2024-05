El PGA Championship regresa al Valhalla Golf Club

Hola Fiebruses. Este contenido me llegó vía el departamento de comunicaciones del PGA of America, y quiero compartirlo con ustedes. Disfrútenlo.

A medida que el polvo de la pista y los vítores de los fanáticos comenzaron a asentarse en el 150º Derby de Kentucky en Churchill Downs, la agitación en el cercano Valhalla Golf Club se reavivó con los preparativos para el 106º PGA Championship y los "dos minutos más emocionantes del deporte" dieron paso a "una celebración de golf única en una década en Kentucky". Según Churchill Downs, la victoria de Mystik Dan es el primer final de tres caballos con “photo finish” desde 1947, y la primera carrera decidida “por una nariz” desde 1996. Como un eco del Derby, los tres PGA Championships disputados en Valhalla concluyeron con resultados de “photo finish”, en desempate o por un golpe.

"Se me rompió el corazón en 1996 cuando Mark Brooks me venció en playoff", dijo la estrella local Kenny Perry sobre su derrota en el primer PGA Championship celebrado en Kentucky. Cuatro años más tarde, Tiger Woods se impuso en playoff contra Bob May para ganar su quinto y tercer major consecutivo. Valhalla también albergó una Ryder Cup, la de 2008. Perry formó parte de ese equipo ganador estadounidense capitaneado por Paul Azinger. "Mi papá, con 86 años, salió al green para abrazarme. Este es mi lugar favorito y es el pináculo del golf en Kentucky", agregó Perry.

Tras la memorable victoria por un golpe de Rory McIlroy en el PGA Championship de 2014, la contribución de Jimmy Kirchdorfer, presidente general del evento este año, junto a los nuevos copropietarios del Valhalla Golf Club y sus miembros ha sido fundamental para el regreso del torneo al campo, una década después. "La tremenda respuesta de la comunidad de Louisville y Kentucky ha sido esencial para hacer de este evento un campeonato de récords", dijo el director del torneo, Ryan Ogle, respaldando su valoración con cifras asombrosas. Se esperan más de 200.000 espectadores durante la semana, rompiendo el récord de venta de entradas establecido en 2018. Valhalla tendrá 65,000 metros cuadrados de suelos temporales, más de 285 estructuras de carpas, y 600 televisores repartidos por toda la propiedad.

"En términos de dimensión, será más del doble que en 2014", agregó Ogle, destacando también los más de 500 millones de hogares en todo el mundo que verán el torneo, el cual tendrá más de 250 horas de cobertura en vivo.

"He estado en Valhalla varias veces. Obviamente es el campo más famoso de Kentucky, un lugar especial", agregó Justin Thomas, quien jugará un major en Valhalla por primera vez. Thomas será el único “kentuquiano” en la tradicional cena de campeones auspiciada por el ganador de 2023, Brooks Koepka, la cual será celebrada en la sede del Kentucky Derby, Churchill Downs. El evento lo pueden ver por de jueves a domingo por ESPN, y sábado y domingo también por CBS. Ah, y para los récords: mis favoritos son Rory McIlroy y Brooks Koepka. Y el suyo?