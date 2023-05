Misceláneas del golf mundial, noticias de actualidad

Hola Fiebruses. Hace un tiempo no nos ponemos en la misma página en cuanto a las noticias más impactantes del golf internacional. Aquí va un compendio de las más importantes en un Up and Down ampliado. ¡Arrancamos!

* Lo más reciente del LIV Golf. No se dan por vencido los de la nueva liga rival, y obviamente uno de los puntos más álgidos es el de que no están consiguiendo puntos para el ranking mundial, y lentamente van cayendo en un abismo sin fondo en la clasificación. Ese es el principal tema a discutir, y por el que Phil Mickelson sigue levantando la voz buscando una solución. A mi entender, es injusto que jugadores con menos valía obtengan puntos y estén por encima de jugadores de cartel como muchos del LIV. * PGA Tour Canada y PGA Tour LA se unen. Creo es una buena movida del PGA Tour unir esas dos “franquicias”, para de alguna manera subir la bolsa de los eventos y hacer un calendario más largo y atractivo. Obviamente, los latinos, que usualmente tienen menos nivel de juego, van más forzados ahora, pero cada evento valdrá más puntos hacia el final, así que alguna ventaja tendrán. Además, viene más $$. * Los veteranos no se duermen y anuncian el World Championship Cup. El PGA Tour Champions tendrá su propia competencia por equipos de tres jugadores, uno de EEUU, uno de Europa y uno del resto del mundo. El evento va del 7 al 10 de diciembre en el Concession Golf Club en Bradenton, Florida. * Furyk, capitán de la Presidents Cup 2024. Jim comandará el team norteamericano que competirá en el Royal Montreal Golf Club del 24 al 29 de septiembre de 2024. ¡Esta gente arranca temprano! * Rahm = terror sobre los fairways. El español es un “come hombre” y aun estando a 6, 7 y hasta 8 golpes de la punta tras dos rondas jugadas, es una real amenaza. Cuando se embala, mete miedo. * Dos argentinos en el Top 10 del Mexico Vidanta Open. Emiliano Grillo (T5), y Alejandro Tosti (T10), ambos argentinos, se metieron en los diez mejores y eso es bueno. Tosti participó como amateur en varios LAAC (fue subcampeón en el evento inaugural en 2015), y se le nota la madera. Grillo, mucho más experimentado, al parecer está dejado atrás la “sal” que traía hace mucho, y está logrando buenos scores. ¿Cuándo tendremos uno nuestro a ese nivel? ¡A seguir dando rodillas! * Ah, y 4 horas después de ganar Finau el Vidanta…. El hombre estaba “cadeándole” a uno de sus hijos en una competencia en un par 3. Eso se llama espíritu. * Talor Gooch…¡duro! TG sigue imparable y se convirtió en el primer doble campeón en una misma temporada del LIV Golf tras su triunfo el finde pasado. Ya lleva más de US$9MM en los bolsillos, y esa es la razón por la que mi amigo Quino Montero dice siempre que “papeleta mató a menudo”. Hasta el próximo miércoles. *Don Ellis Pérez, mis respetos. Leyenda de la televisión que me honra con su trato, y quien me mencionó en su columna de los sábados. Estoy que no quepo en la ropa.

Hasta el próximo miércoles, mis queridos Fiebruses.