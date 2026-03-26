Kylian Mbappé se recupera de lesión de rodilla y guía a Francia a triunfo ante Brasil

El delantero francés Kylian Mbappé no mostró secuelas de su lesión en la rodilla izquierda el jueves, cuando se escapó para marcar un gol que le dio a Francia una ventaja temprana en su camino a una victoria por 2-1 sobre Brasil en un partido de preparación para la Copa del Mundo entre dos de los mejores equipos del mundo.

Ante una multitud de 66.215 espectadores que apoyaban mayoritariamente a Brasil, Mbappé y Hugo Ekitike adelantaron a Francia 2-0 en el mismo campo donde disputarán su último partido de la fase de grupos del Mundial de este verano, contra Noruega y Erling Haaland. Bremer redujo la desventaja a 2-1 en el minuto 78.

El partido amistoso transcurrió sin contratiempos aparentes, a pesar de la tensa disputa entre la ciudad de Foxborough y los organizadores del Mundial por casi 8 millones de dólares en gastos de seguridad. Las partes llegaron a un acuerdo hace dos semanas, en el que el comité organizador se comprometió a realizar el pago por adelantado y la ciudad aprobó la licencia de espectáculos necesaria.

Se esperaba que ese fuera el último obstáculo para que el mayor evento deportivo del mundo llegara a este suburbio de 20.000 habitantes, ubicado entre Boston y Providence, Rhode Island, cuya población se triplica para los partidos de los New England Patriots. Para cumplir con los requisitos de la FIFA, se ha sustituido el césped artificial que se utilizaba para los Patriots de la NFL y el New England Revolution de la Major League Soccer por un campo de césped natural.

La multitud fue la segunda más numerosa que jamás haya presenciado un partido de fútbol en el Gillette Stadium, solo superada por la del amistoso entre Brasil y México en 2007. Estaba salpicada de aficionados con camisetas amarillas brasileñas, y solo unas pocas banderas francesas ondeaban para celebrar el gol de Mbappé. (El comedor de prensa era más neutro, con madeleines, macarons y éclairs junto a brigadeiro brasileño, pudim y mousse de maracuyá).

También estuvieron presentes el entrenador Joe Mazzulla y jugadores de los Boston Celtics de la NBA, y el alero Jayson Tatum participó en el sorteo previo al partido junto a la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey.