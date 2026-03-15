O&M gana en Moca, Delfines y Salcedo empatan en la liguilla de la LDF

Los universitarios de O&M FC vencieron tres goles por uno a los aurinegros de Moca FC en el estadio Moca 85 en el partido de cierre de la jornada diez de la liguilla LDF.

Para los omeyanos representó su primer triunfo en la fase de liguilla. De su parte Moca es su segunda derrota al hilo y tercera en los últimos cuatro encuentros.

El primer gol del partido fue convertido por Emmanuel Cuello al minuto veintiocho. Los visitantes se fueron al descanso por ventaja de un tanto.

En el reinicio de partido los universitarios mantuvieron su juego fluido y tras un gran pase de Anyelo Gómez llegó el segundo gol, obra del atacante Héctor Ramírez al cuarenta y siete.

Al setenta y cuatro nuevamente apareció la figura de Anyelo Gomez para definir con frialdad y poner el tres por cero para O&M.

Tres minutos más tarde descontó el argentino Gustavo Ascona para Moca y fue expulsado el defensor Kelvin Durán por doble tarjeta amarilla. Finalmente fue triunfo universitario en Moca de tres goles por uno.

En partido celebrado este sábado en el Parque del Este Delfines y Salcedo empataron sin goles para sumar un punto cada uno.

En dicho encuentro ambos equipos fallaron penales. Por parte de Delfines falló Richerly de Los Santos y por Salcedo el goleador Daniel Jamesley.

Luego de haberse disputado diez fechas en la liguilla, Cibao es líder con veintiún puntos, le sigue Delfines con dieciocho, Pantoja y Salcedo trece cada uno, Moca se mantiene con nueve y O&M llegó a cinco unidades.