Universidad O&M inscribe a jugadores para la Copa de Campeones Concacaf

La Universidad O&M dio a conocer su lista de jugadores convocados, de cara al inicio de la Copa de Campeones Concacaf 2026 el martes 3 de febrero.

Los 27 clubes participantes han presentado sus listas actuales de jugadores, compuestas por hasta 35 futbolistas.

El primer juego de los universitarios será el 18 de febrero contra Cincinnati, en el estadio del Cibao FC y el 25 volverán a chocar en Cincinnati.

Al igual que la Universidad O&M, de República Dominicana, los demás clubes depositaron sus rosters de convocados en la Concacaf.

Para ser elegibles para disputar la Copa de Campeones Concacaf 2026, todos los jugadores deben estar inscritos en su club y los clubes que hayan en la federación correspondiente y ser elegibles para jugar en cualquier partido de liga de la temporada actual de acuerdo con los plazos de transferencia de la FIFA en cada país.

Pueden seguir añadiendo jugadores adicionales hasta 44 horas antes de cada partido, siempre que su lista no supere los 35 jugadores. Una vez inscrito un jugador, no podrá ser retirado ni sustituido.

Asimismo, los clubes deberán seleccionar entre 18 y 23 jugadores de su lista de 35 futbolistas para completar sus listas definitivas para los partidos, 44 horas antes de cada encuentro.