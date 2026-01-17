Moca se impone 1-0 al Cibao y es el líder de la Liguilla de la LDF

Los aurinegros de Moca FC vencieron por la mínima (1-0) a la tropa naranja de Cibao FC en el estadio Moca 85 por la segunda fecha de la Liguilla LDF 2025-2026.

El encuentro de los rivales regionales fue luchado de principio a fin, tanto así que el único gol del encuentro llegó en el tiempo de descuento.

El capitán moca, el argentino Robertino Canavesio, fue el héroe local anotando un golazo desde más de veinticinco metros de distancia en el que nada pudo hacer Edwin Frías, el portero de Cibao FC.

Cibao FC no le ha podido ganar en la actual temporada a los mocanos. En la fase regular, Moca ganó en Santiago y empataron en la provincia Espaillat.

Para los dirigidos por Jorge Alfonso es la segunda victoria al hilo en la liguilla y se establecen como líderes en solitario de la fase con seis puntos. De su parte, Cibao FC se mantiene con tres unidades.

En la próxima fecha, Moca visitará al club Atlético Pantoja en el estadio Panamericano de San Cristóbal. En tanto que Cibao será local ante Salcedo.

Delfines sorprende a Pantoja

Los rojiblancos de Delfines del Este lograron una importante victoria de local en el Parque del Este ante los guerreros de Pantoja.

El gol del conjunto cetáceo fue convertido por el capitán Christopher Almonte de cabeza tras una jugada a balón parado que no pudo contener el arquero guerrero Alessandro Baroni.

Delfines ganó así su primer partido en la Liguilla y el Club Atlético Pantoja sufrió su primer revés en la ronda y lleva dos derrotas en sus últimas tres presentaciones en la actual temporada.

La fecha dos sigue este domingo a las tres y media de la tarde con el enfrentamiento entre los universitarios de O&M y Salcedo FC en el estadio Panamericano de San Cristóbal.