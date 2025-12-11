Cibao FC visitará a Salcedo el domingo en la jornada número 18 de la LDF

Cibao FC y Salcedo FC, ambos clasificados a la Liguilla, se medirán el domingo a las 3:30 en el estadio Domingo Polonia, como parte de la jornada 18 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), dedicada a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

Ambos oncenos se enfrentaron por primera vez el 27 de septiembre en la jornada 8, donde el equipo de la Provincia Hermanas Mirabal llegó invicto.

Sin embargo, jugando en su casa el Cibao se impuso 1-0 con un gol de Javier Roces al minuto 61, terminando el arranque invicto de Salcedo FC.

El juego del domingo será en la casa de Salcedo FC, el estadio Domingo Polonia, donde estará en juego la segunda posición.

Los dirigidos por Scheldeur “Junior Sainvilus, tiene 35 puntos acumulados, como resultado de 11 ganados, 2 empates y 3 derrotas.

Salcedo está tercero con 32 tantos, por lo que un triunfo los igualaría con el club naranja, los puntos de Salcedo son logrados por 9 victorias, 5 empates y 2 derrotas.

Cibao FC tiene 34 goles a favor, mientras que sus porteros Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Fría y Elián López, solo han permitido 11, para un saldo positivo de más 23, el mejor de la LDF.

Salcedo FC tiene 30 goles a favor, mientras que su portería ha sido vulnerada 17 veces para un saldo a favor de más 13.

El mejor goleador de los campeones defensores es Ángel Pérez, quien tiene 8 goles anotados, Carlos “Caballo” Ventura y Edwarlyn Reyes tienen 3 balones llevados hasta el fondo de la red.

Con dos goles figuran, Wilman Modesta, Julio César Murillo, Javier Roces, Walter Acuña, Rivaldo Correa, Julián Gómez y Leonardo Villalba. Con uno se anotan, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz y Gonzalo Alarcón.

Salcedo FC tiene al líder goleador del torneo, Daniel Jamesley, quien lleva 13 y se encamina a ganar el “Pichichi” de esta temporada.

Gastón Comas tiene 4 goles para Salcedo, Alejandro Carrera y Starlin Alba con 2, suman uno, Kersen Dessin, Brayan Bermúdez, Carlos Rossell, Jean Carlos Almánzar, Cherry Wilson y Jairo Alegría.

El domingo a las misma hora, 3:30 de la tarde, se enfrentarán la Universidad O&M y Atlántico FC en el estadio Panamericano.

Este viernes se abre la jornada 18 con enfrentamiento entre Atlético Vega Real y Delfines del Este, en el estadio El Cóndor a las 5:00 de la tarde.

En un único partido del sábado, el Club Atlético Pantoja recibe a Moca FC en el estadio Panamericano, donde el balón será echado a rodar a las 3:00 de la tarde.