Mount Pleasant se impone 1-0 a O&M en la ida de la final de la Copa del Caribe

La Copa del Caribe Concacaf 2025 continuó con Mount Pleasant FA asegurando una victoria de 1-0 contra Universidad O&M FC en el partido de ida de la final el martes en el Estadio Cibao FC en Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

Kimoni Bailey puso a Mount Pleasant en ventaja en el minuto 8 tras una oportunidad de tiro de esquina, rematando desde el centro del área para capitalizar el envío de Gadail Irving.

Lamar Walker estuvo cerca de marcar el segundo gol para los visitantes en el 37', pero su intento desde el lado izquierdo del área fue atajado por el portero del O&M, Iraitz Gelbentzu.

Shaqueil Bradford aprovechó su oportunidad de ampliar la ventaja de Mount Pleasant al final de la segunda mitad, en el 90'+4', con un intento de larga distancia que fue salvado por Gelbentzu.

El portero Tafari Chambers tuvo una actuación sólida para Mount Pleasant, registrando una atajada en su camino hacia una portería a cero.

Mount Pleasant buscará defender su ventaja cuando ambos equipos se enfrenten en el partido de vuelta el próximo martes en el Independence Park de Kingston, Jamaica.