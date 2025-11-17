Selección Dominicana va contra Martinica este martes en la Concacaf Series

República Dominicana enfrentará a Martinica este martes en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros a partir de las 7:30 de la noche, en lo que será la segunda presentación del combinado patrio en la Concacaf Friendly Series 2025-2026.

El elenco nacional buscará su segunda victoria en este torneo luego de derrotar 2-0 a San Vicente y las Granadinas el miércoles pasado en el mismo escenario.

Este compromiso será transmitido a través del canal de Youtube de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol Oficial) y CDN Deportes en vivo.

A diferencia del primer partido donde la Sedofútbol llegó apenas con un entrenamiento previo, el conjunto ha podido preparar mejor su próximo compromiso ante Martinica con una semana de trabajos en la ciudad corazón.

La Selección Dominicana intentará buscar un triunfo que le permita cerrar el año en el primer lugar del Grupo A que por ahora es comandado por Cuba con seis puntos, pero quien ya completó sus dos primeros compromisos.

Por su parte, el rival de turno viene de caer el pasado sábado dos por cero ante la selección cubana.

Además, será el último partido de la Selección Dominicana durante este 2025 y que forma parte de la preparación de cara la venidera Liga de Naciones de Concacaf donde competirá por un lugar en la Copa Oro 2027.