Mount Pleasant y O&M FC se enfrentarán por la corona de la Copa del Caribe

La final a doble partido entre Mount Pleasant FA (JAM) y O&M FC (DOM) se disputará el martes 25 de noviembre (ida) en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, y la vuelta el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica.

Mount Pleasant FA se clasificó para la final de la Copa del Caribe tras derrotar a Defence Force por un global de 5-2 en las semifinales. El equipo jamaicano dominó el torneo, encajando solo dos goles en seis partidos. Su actuación en la fase de grupos fue especialmente impresionante, manteniéndose invicto y logrando cuatro partidos consecutivos sin recibir goles.

O&M FC avanzó a la final de la Copa del Caribe por primera vez en su historia tras vencer a Cibao FC por un global de 2-1 en las semifinales. El equipo dominicano finalizó segundo del Grupo A, con seis goles en la fase de grupos. El delantero Herard Frantzety desempeñó un papel fundamental, anotando en ambos partidos de la semifinal y contribuyendo a que O&M FC alcanzara la final en su debut en el torneo.

Según el reglamento de la competición, para determinar la sede de los partidos de vuelta, la Concacaf clasifica a los clubes por el total de puntos acumulados en la competición, y el club mejor clasificado será el anfitrión del partido de vuelta decisivo. Tras los resultados de las semifinales, la clasificación es la siguiente:

Clasificación

Los dos semifinalistas perdedores, Cibao FC (DOM) y Defence Force FC (TRI), avanzaron a la Serie por el Tercer Lugar para determinar el tercer club caribeño que participará en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. Estos partidos están programados para el martes 25 de noviembre (ida) en el Estadio Hasely Crawford, Puerto España, Trinidad y Tobago, y el martes 2 de diciembre (vuelta) en el Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros, República Dominicana.